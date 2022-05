Det var små marginaler som avgjorde den sista finalmatchen och hela finalserien. Efter avgörandet pekade Luleåkaptenen Erik Gustafsson ut vad som blev deras nedgång.

– Känns bittert att inte ge fansen det guld de förtjänar, säger kaptenen i C More.

Flera ramträffar och missade öppna mål. Det var inte mycket som gick Luleås väg i den sista finalmatchen i Coop Norrbotten Arena. Efter slutsignal var det en förvånansvärt samlad kapten, Erik Gustafsson, som pratade med media.

– Det är en enorm tomhet. Lite frustration över att vi inte gör fler mål de sista två matcherna. Vi satte oss själva i en bra sits efter fem matcher, men lyckas inte slå in spiken i kistan. Känns bittert att inte ge fansen det guld de förtjänar, säger Gustafsson i C More.

Trots att inget av dagens mål kom i powerplay pekade kaptenen ut just special-teams som den delen av spelet som blev avgörande för serien.

– Det är såklart ett jättebra lag vi möter, men små marginaler i dag. Jag tror vi har en i ribban, sen går dem ner och hänger 2-0. Sett över hela serien är deras special-teams bättre än vårat powerplay och boxplay. Hade vi kunnat få ordning på det tidigare, kanske man hade kunnat nypa en match. Jag tänker speciellt på den matchen vi torska i övertid i Karlstad. Men jag vet inte. Det är så mycket fram och tillbaka under säsongen. Det är en lång serie och när det går till sju matcher så är det små marginaler, säger Gustafsson i C More.

"Bittert att vi inte kan ge dem guldet"

Finalserien har inte bara präglats av fult spel, irritation och storartat målvaktsspel. Det har även varit en serie där fansen har lyft fram sina lag på hemmaplan. Fram till den sista avgörande matchen var det hemmalagen som hade vunnit varje match.

– Det är mycket anspänning inför de här matcherna, men å för unnat att få glida in på de här arenorna med det här trycket och det är fantastiskt stöd som vi har fått. All cred till deras fans, men här hemma har det varit något alldeles speciellt. Därför känns det som sagt extra bittert att vi inte kan ge dem guldet.

