Daniel Torgersson har hittat nätet i AHL för första gången.

I natt sköt han sitt första mål för Manitoba Moose – i sin blott andra match med klubben.

Han har inte hunnit vara i Kanada länge – men nu har Daniel Torgersson redan hunnit bli målskytt i AHL.

Det har gått lite drygt två veckor sedan Torgersson skrev NHL-kontrakt med Winnipeg Jets och åkte över till Nordamerika för att ansluta till föreningens farmarlag Manitoba Moose.

I söndags gjorde 20-åringen sedan sin debut i AHL när Manitoba vann med 6-2 över Milwaukee Admirals.

Under tisdagsnatten dröjde det bara 86 sekunder in i matchen innan Daniel Torgersson höll sig framme och stötte in sitt första AHL-mål i karriären i sin blott andra match i farmarligan.

TORGS WITH HIS FIRST!



🚨: Daniel Torgersson

🍎: Bobby Lynch

🍏: Nick Hutchison pic.twitter.com/GHN6vYQbcf — x-Manitoba Moose (@ManitobaMoose) April 27, 2022

Tyvärr för Torgersson och hans Manitoba Moose så blev det dock förlust i nattens match då Texas Stars vände på matchen och vann med 4-2. Arvid Holm vaktade målet för Moose och räddade 29 av 33 skott.

