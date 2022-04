Tre Kronor tar andra raka segern mot Danmark

Tre Kronor tar sin andra raka seger mot Danmark – men det satt hårt inne.

Först efter straffläggning kunde Sverige vinna då Mathias Bromé blev hjälte.

Det var inte bara spännande och dramatiska semifinaler som spelades under torsdagskvällen utan även Tre Kronor spelade landskamp då de mötte Danmark för andra raka matchen lagen emellan i Halmstad.

Sverige vann lätt med 6-1 i första matchen – men det blev betydligt jämnare i kvällens drabbning.

Danmark tog ledningen fyra minuter in i matchen och Västeråsforwarden Mathias From blev målskytt för andra matchen i rad för danskarna. Han dumpade bara in pucken från mittzon men den studsade in bakom Jhonas Enroth i målet och det var 1-0 till Danmark. Det resultatet stod sig hela den första perioden.

Lustigt mål av Kellman

I den andra vaknade dock Sverige till liv och kvitteringen kom genom Leksandstalangen Nils Åman men Danmark lyfte sig igen. När de fick powerplay så sköt den tidigare SHL-backen Oliver Joakim Larsen in 2-1 till Danmark.

Innan periodens slut skulle dock Tre Kronor kvittera ytterligare en gång då Växjös Joel Kellman sköt ett skott ur snäv vinkel som styrdes in via en dansk klubba bakom målvakten Frederik Dichow för 2-2 efter 40 spelade minuter.

Dichow storspelade för Danmark

Tre Kronor dominerade skotten i matchen och tryckte också på i den tredje perioden men Frederik Dichow, som ska flytta till Frölunda nästa säsong, storspelade för Danmark och såg till att det var 2-2 efter ordinarie tid trots att Sverige vann skotten med hela 42-16.

Det blev sedan också straffläggning och väl där var det Sverige som kunde knipa segern. Mathias Bromé och Jonathan Pudas gjorde mål på sina straffar medan Jhonas Enroth inte släppte en enda puck förbi sig och Tre Kronor tar därmed sin andra raka seger mot Danmark.

Sverige – Danmark 3–2 SO (0-1,2-1,0-0,0-0,1-0)

Sverige: Nils Åman, Joel Kellman, Mathias Bromé (avgörande straff).

Danmark: Mathias From, Oliver Larsen.

