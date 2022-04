Linus Högberg kommer få NHL-debutera för Philadelphia Flyers.

Den förre Växjöbacken har kallats upp till Flyers inför nattens match mot Montréal Canadiens.

Den här säsongen har redan 102 svenskar fått spela åtminstone en NHL-match – och nu ser vi ut att vara på väg att få se en 103:e svensk snöra på sig skridskorna i världens bästa hockeyliga.

Linus Högberg har nämligen kallats upp till Philadelphia Flyers inför nattens möte med Montréal Canadiens. Flyers skriver på Twitter att Högberg kallas upp som ett nödlösningsalternativ och att han kommer att bära nummer 84.

Transaction: We have recalled defenseman @HogbergLinus on emergency conditions from the @LVPhantoms (AHL).



Hogberg will wear #84 and be available for Thursday's #PHIvsMTL matchup at Bell Centre. pic.twitter.com/HH3fr4UHid