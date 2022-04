Björklöven till final – slår ut MoDo efter kross

Björklöven är klara för final i HockeyAllsvenskan.

Det efter att ha vunnit den sjunde och avgörande semifinalen mot MoDo med hela 8-3.

Under torsdagskvällen väntade en sjunde och helt avgörande match mellan MoDo och Björklöven i semifinalserien för att avgöra vilka som ska möta HV71 i finalen.

MoDo fick då inleda med två powerplay tidigt in i matchen och skapade då ett stort tryck mot Claes Endre i Björklöven-målet.

Endre stod dock emot och Björklöven fick då maximal utdelning på sina lägen. Först kom 0-1 genom Francis Perron via en spelomställning och i slutet av perioden utökade “Löven” då Alex Hutchings vispade in ett direktskott bakom Tex Williamsson.

Trots att MoDo vann skotten med 18-5 i den första perioden så var det Björklöven som ledde med 2-0.

– Vi har skapat många heta chanser hela serien utan att få in pucken och deras målvakt har varit jättebra. Nu känns det som att vi äntligen får studsarna med oss, säger Perron till C More efter de första 20 minuterna.

Efterlängtad utdelning för “Löven”

MoDo fick dock sedan en perfekt start på den andra perioden då backstjärnan David Bernhardt sköt in 1-2 inom de första tre minuterna för att se till att ge mer nerv in i matchen igen.

Björklöven skulle sedan ta tillbaka sin tvåmålsledning. Lagets skyttekung under grundserien, Christopher Bengtsson, har gått poänglös genom hela slutspelet så här långt men nu klev han fram och spelade fram till Gerry Fitzgerald som stötte in pucken i ett öppet mål för 1-3 i matchen.

Det var fortsatt MoDo som dominerade skotten – men bortalaget som fick utdelning. Alexander Wiklund snurrade runt och lade in en backhand som styrdes in via Alex Hutchings för 1-4 i den andra perioden. Hutchings hade då noterats för två mål i den sjunde och avgörande matchen.

Dåligt blev värre för MoDo då Björklöven också gjorde 1-5 i slutet av andra perioden då Olle Liss fick in pucken bakom Tex Williamsson. Mindre än en halvminut senare fick dock MoDo hopp igen då Erik Jinesjö Karlsson fick in 2-5. Det hoppet släcktes dock snabbt då Axel Ottosson slog pucken på volley som sedan styrdes på Ryan Gropp och in i mål för 2-6 innan mittperiodens slut.

– Det är ju inte riktigt som det varit de andra matcherna men skönt att vi får utdelning. Det gäller för oss att spela ordentligt nu sista 20 så att vi inte bjuder in dem i matchen igen, säger Alexander Wiklund till C More efter 40 spelade minuter.

Till final för tredje året i rad

I den tredje perioden gjorde MoDo sitt yttersta för att komma tillbaka in i matchen men tiden rann iväg dem mer och mer. Det blev sedan än mer tufft för MoDo då målvakten Tex Williamsson fick utgå efter att ha fått en smäll i huvudet efter att Alex Hutchings knuffat in en MoDo-back i målvakten. Henrik Tikkanen klev då i stället in mellan stolparna.

MoDo tog dock chansen att skapa liv i matchen i powerplay-spelet som de fick i och med Hutchings knuff. Filip Sveningsson hittade nätet för 3-6 men det höll inte länge utan Ryan Gropp skickade in sitt andra mål i matchen för 3-7 och därmed dog MoDos chanser att komma ikapp.

Redan med åtta och en halv minut kvar att spela tog MoDo ut målvakten i ett försök att få kontakt men i stället kunde Axel Ottosson göra 3-8 i tom kasse.

Björklöven vann sedan matchen med och tar hem serien med 4-3 i matcher. De är därmed vidare till final i HockeyAllsvenskan för tredje året i rad. Nu väntar HV71 i finalspelet där den första matchen spelas i Jönköping på lördag.

MoDo – Björklöven 3–8 (0-2,2-4,1-2)

MoDo: David Bernhardt, Erik Jinesjö Karlsson, Filip Sveningsson.

Björklöven: Alex Hutchings 2, Ryan Gropp 2, Francis Perron, Gerry Fitzgerald, Olle Liss, Axel Ottosson.

Björklöven vidare med 4-3 i matcher.

