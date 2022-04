Rögle är i ett pressat läge då de ligger under med 2-0 i matcher mot Färjestad.

Då kräver lagkaptenen Mattias Sjögren att de ledande spelarna kliver fram.

– Vi bara måste våga släppa loss och visa vägen, säger han till C More.

SM-finalisten från i fjol och årets seriesegrare i SHL, Rögle, har haft ett tufft SM-slutspel såhär långt.

Först hade de det tufft mot åttondeseedade Oskarshamn i kvartsfinalen och krånglade sig vidare med 4-3 i matcher.

Nu fortsätter den tunga formen för skåningarna då de efter måndagens förlust ligger under med 2-0 i matcher mot Färjestad i semifinalen.

Enligt lagkaptenen Mattias Sjögren är det nu upp till honom och de övriga ledande spelarna att kliva fram för att vända på serien.

– Det sitter mycket mentalt, jag tror att vi bara måste våga släppa loss och spela. Det kommer ner till individen och oss ledare i laget att våga kliva fram och visa vägen. Det gäller att titta motståndaren i ögonen och bara ta pucken, då gäller det att ledarna kliver fram, säger Sjögren till C More efter matchen.

”Det är klart att det är ett tufft läge”

Det är inte optimalt läge just nu för Rögle då de måste vinna fyra av de fem kommande matcherna mot Färjestad för att gå vidare till sin andra raka SM-final.

– Det är klart att det är ett tufft läge men det är fyra matcher som ska vinnas. Vi har gott självförtroende i det här laget. Givetvis är vi besvikna över den här förlusten men vi ska hitta sätt att vinna. Vi har mycket kvar att bevisa för oss själva så det är bara att ta nya tag till nästa match, säger Mattias Sjögren.

Match tre mellan Rögle och Färjestad spelas i Ängelholm på onsdag.

TV: Uppsnack: Rögle - Färjestad

