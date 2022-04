Luleå kommer att tvingas klara sig utan Pontus Andreasson de två nästkommande matcherna mot Frölunda. Stjärnforwarden stängs av i två matcher för smällen på Ryan Lasch, meddelar SHL.

“Tanken var aldrig att jag skulle sätta en tackling på min motståndare i den där situationen”, säger Andreasson i nämndens beslut.

Pontus Andreasson klarade sig undan med två minuters utvisning efter sin smäll mot huvudet på Ryan Lasch i gårdagens första semifinal, men nu straffas han betydligt hårdare i efterhand.

Efter att han under lördagsmorgonen anmälts till disciplinnämnden meddelar nu SHL att nämnden beslutat sig för att stänga av Andreasson i två matcher för illegal check to the head.

“Tanken var aldrig att jag skulle sätta en tackling på min motståndare i den där situationen, utan det var vi som efter backcheck hade vunnit pucken i mittzonen och skulle gå till nytt anfall. I samband med att jag gör mig redo att vända uppåt i banan åker en motståndare in framför mig och jag antar därför att han kommer tackla mig mot sargen. Därför spänner jag kroppen och gör mig naturligt beredd på att sätta emot i närkampen, precis som vi gör i nästan varje byte ute på isen”, säger Andreasson i disciplinnämndens beslut.

“Inte speciellt mycket jag hinner göra”

I sina nyckelfaktorer till beslutet skriver ligan på sin hemsida att tacklingen utfördes på en icke tacklingsbar spelare och att tacklingen träffade huvudet, men att kraften i tacklingen var låg.

“Det går dessutom väldigt snabbt i den här situationen, inte alls som det verkar om man ser på extrema slowmotion-upptagningar i efterhand, så det är inte speciellt mycket jag hinner göra i situationen. Dock går inte min motståndare in för att tackla mig som jag tror att han skall göra. Vilket gör att kontakten inte blir som den annars hade blivit. Vilket är både oturligt och något som jag inte hade kunnat förutse eller hade för avsikt att göra.”

Avstängningen innebär att Andreasson missar morgondagens match i Göteborg samt match tre i Luleå nästa vecka.

Den 23-årige Munkedalssonen ligger trea i slutspelets poängliga med sina sju mål och totalt nio poäng på sex spelade matcher. Nästa säsong kommer forwarden att tillhöra Detroit Red Wings.

