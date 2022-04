Pontus Andreasson riskerar avstängning efter sin smäll mot Frölundastjärnan Ryan Lasch. Under lördagsmorgonen meddelade SHL att Luleås succéforward anmälts till disciplinnämnden.

Pontus Andreasson klarade sig undan med en tvåminutersutvisning för sin smäll på Frölundas stjärnforward Ryan Lasch i gårdagens semifinal, men nu kan Luleås succéman straffas hårdare än så.

Luleåstjärnan riskerar att stängas av efter att SHL under lördagsmorgonen meddelat att Andreasson har anmälts till disciplinnämnden för en illegal check to the head.

“Försöker skydda mig själv”

Det var drygt fyra minuter in i den tredje perioden som Andreasson träffade en icke puckförande Lasch med en smäll mot huvudet. Frölundastjärnan var upprörd efter smällen och menade efter matchen att Andreasson gjorde det med mening, medan Andreasson själv svarade med att smällen absolut inte var medveten.

– Absolut inte. Jag försöker skydda mig själv också så att inte jag ska få någon skada för jag ser att han kommer där. Det är olyckligt. Det är inte min mening att skada någon, så jag hoppas att det gick bra. Det var inte min avsikt (att träffa honom i huvudet), sade Andreasson till C More efter matchen.

En dom från disciplinnämnden väntas komma under lördagen.

Frölunda vann den första semifinalen med 6–3.

TV: Uppsnack inför Luleå - Frölunda

Matchrapporter: Frölunda tog stark bortaseger mot Luleå i första matchen Luleå avgjorde matchserien mot Örebro Hockey efter rysare Frölunda avgjorde matchserien mot Växjö Fördel Luleå efter ny seger mot Örebro Hockey Fyra matchbollar för Frölunda efter ny seger efter förlängningsdrama