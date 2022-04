Fördel Frölunda – vinner första semifinalen mot Luleå

Frölunda tar hem rond ett i semifinalserien.

Det efter att ha besegrat Luleå i den första matchen med 6-3.

Efter cirka en veckas vila för de båda lagen var det äntligen dags för Luleå och Frölunda att kliva tillbaka in i SM-slutspelet då semifinalerna inleddes under långfredagen.

Då var det Luleå som fick en drömstart och dominerade skotten inledningsvis. De fick då också utdelning då Sami Lepistö sköt in pucken bakom en förvirrad Matt Tomkins som satt ner inuti sitt eget mål. Det efter att ha fått en Luleåspelare över sig strax innan målet.

Målet videogranskades men godkändes då det var Frölundabacken Stefan Elliott som knuffade Luleåspelaren in i Tomkins.

🚨🧐 Målet är godkänt efter videogranskning. Defensiv spelare bedöms trycka in offensiv i egen målvakt #twittpuck #SHL pic.twitter.com/bGvOHZmS05 — C More Hockey (@cmorehockey) April 15, 2022

Frölunda kom sedan tillbaka i andra halvan av den första perioden. Först kvitterade Patrik Carlsson då han stötte in en retur från Joel Lassinantti. Även det målet videogranskades men godkändes då det bedömdes att Carlsson inte störde Lassinantti i målgården.

Med endast 15 sekunder kvar av perioden tog Frölunda också ledningen då Theodor Niederbach sköt in pucken i nät.

Luleås självkritik: “Släpper för billiga mål”

Det gav energi till Göteborgslaget som kom ut starkt i den andra perioden och fick 1-3 efter att lagkaptenen Joel Lundqvist tryckt in pucken. Strax därefter kunde dock Luleå reducerade då Julius Honka klev fram och pricksköt in pucken vid första stolpen.

Frölunda återtog dock sin tvåmålsledning då Elmer Söderblom fick en backhand förbi Joel Lassinantti för 2-4 i matchen och det hade då skjutits tre mål i matchen på drygt tre minuter. Det blev dock inga fler mål i perioden och Frölunda hade övertaget efter 40 spelade minuter.

– Det går i vågor. Jag tycker vi styr i början av perioden men sedan tar de över lite sista minuterna. Det gäller att få fast pucken, etablera tryck och vinna sina närkamper så att man får lite längre anfall. Vi gjorde det bättre inledningsvis sedan tog de över, säger Joel Lundqvist till C More efter två perioder.

Luleås storstjärna Linus Omark var dock kritisk mot hur laget spelade.

– Vi börjar matchen bra men sen tog de över. Vi släpper för billiga mål men vi skapar ändå en del framåt. Vi börjar slarva på blålinjer och spela lite smått. Nu är det minst 20 minuter kvar och det är bara in och forcera, säger Omark till C More inför tredje perioden.

Grinig tredje period

I den tredje perioden kunde Frölunda avgöra tillställningen då de fick möjligheten att spela powerplay två gånger i inledningen av perioden. I det andra powerplay-spelet kom också målet då Filip Johansson prickade nättaket för 2-5.

Sedan svängde det och Luleå fick spela två raka powerplay där de fick utdelning då Julius Honka sköt sitt andra mål i matchen för att reducera och återigen skapa dramatik i matchen.

Närmare än så kom de dock inte utan Frölunda kunde hålla undan och vinna matchen med 6-3 efter att Jan Mursak gjort mål i tom kasse. Göteborgarna tar därmed ledningen i serien och stoppar därmed Luleås hemmafördel.

Luleå – Frölunda 3–6 (1-2,1-2,1-2)

Luleå: Julius Honka 2, Sami Lepistö.

Frölunda: Patrik Carlsson, Theodor Niederbach, Joel Lundqvist, Elmer Söderblom, Filip Johansson, Jan Mursak.

1-0 i matcher till Frölunda.

