Daniel Torgersson skriver NHL-kontrakt med Winnipeg Jets.

Då lämnar han Frölunda under slutspelet för att spela i AHL resten av säsongen.

– Vi är glada för hans skull, säger Frölundas sportchef Fredrik Sjöström.

Det kommer inte att bli något spel i SM-slutspelet med Frölunda för Daniel Torgersson.

Den 20-årige Skärgårdsprodukten skriver nämligen NHL-kontrakt med Winnipeg Jets.

– Han har sajnat ett NHL-kontrakt och vi är glada för hans skull. Daniel är en kanonkille som jobbat hårt för att komma tillbaka efter sin skada, säger Frölundas sportchef Fredrik Sjöström till klubbens hemsida.

The #NHLJets have signed forwards Daniel Torgersson and Henri Nikkanen to entry-level contracts.



DETAILS: https://t.co/LGlr4I808j pic.twitter.com/g3E94GIUSE