Efter matchstraffet: ”Utgår från att domarna tar rätt beslut”

Det blev många tunga avbräck efter den första semifinalen mellan HV71 och BIK Karlskoga.

En av de stora snackisarna blev då matchstraffet på Victor Sjöholm efter tacklingen på David Lilja.

– Det tar illa och jag förutsätter att domarna gör rätt bedömning, säger BIK-tränaren Karl Helmersson.

Det blev manfall i båda lagen under den första semifinalen då HV71 tappade Simon Önerud till skada samt Victor Sjöholm som fick matchstraff. BIK Karlskoga å sin sida förlorade både Kalle Jellvert som klev av skadad i första perioden medan David Lilja också utgick skadad efter tacklingen från Sjöholm.

Det var i mitten av den andra perioden som Sjöholm och Lilja hamnade i en duell om pucken. Lilja sträcker sig då framåt och hamnar då lågt samtidigt som Sjöholm kliver in och sätter kroppen till. Han träffar då Lilja högt upp som faller till isen och fick hjälpas av rinken efteråt. Victor Sjöholm fick sedan ett matchstraff för charging.

– Det tar illa och jag förutsätter att domarna gör rätt bedömning, säger BIK-tränaren Karl Helmersson efteråt.

”Fick en jättebra förklaring av domarna”

HV71:s tränare Tommy Samuelsson var i en lång diskussion efteråt med den ena domaren men menar att han litar på deras beslut.

– Jag fick en jättebra förklaring av domarna och jag utgår från att de tar rätt beslut. De har alla hjälpmedel och jag har bara ögonblicksbilden så jag utgår från att det var rätt, säger Samuelsson.

Tommy Samuelsson hade inte någon uppdatering kring Simon Önerud som utgick efter att ha fått en smäll mot ena benet.

– Jag vet inte mer än att han inte var spelbar i dag. Vi får hoppas att det är bra läkkött på honom om det var något. Men vi har fullgoda ersättare som står och stampar på tröskeln och vill in och spela, säger han.

Oro i BIK efter skadorna: ”Får vara försiktig”

För BIK Karlskoga var det värre då de tappade två spelare till skada under matchens gång. Värst var det för David Lilja som var rejält groggy efter tacklingen av Sjöholm.

Karl Helmersson menar att det är osäker status på både Lilja och Kalle Jellvert.

– Just nu vet jag faktiskt ingenting om det. Jag hoppas på positiva besked under dagen. Vi får väl inventera under dagen. Jellvert är kanske närmare spel med tanke på hur Lilja låg kvar på isen, säger BIK-coachen och fortsätter:

– Man vet inte om det skulle vara någonting mot huvudet eller så för då får man ju vara försiktig med det givetvis.

Blir det en oro över att tappa spelare när ni redan har folk som saknas?

– Det är klart att man vill ha fullt lag hela tiden. Den här tiden på säsongen är det småskavanker, vi ska förhoppningsvis kunna få dem spelbara, säger Helmersson och fortsätter:

– Det går inte att gnälla över det. Det är som det är, vi som lag och grupp pallar jäkligt mycket.

