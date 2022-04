Växjös säsong är över efter kvällens förlust mot Frölunda.

Därmed har Sam Hallam gjort sin sista match som tränare för Växjö.

– Vi kommer sakna honom jättemycket här i Växjö, säger lagkaptenen Erik Josefsson till C More.

Växjö förlorade kvällens match med 5-2 och kvartsfinalserien mot Frölunda med 4-0 i matcher.

Det innebär att en era är över för Växjö Lakers då Sam Hallam nu inte längre är huvudtränare för klubben. Förlusten mot Frölunda blir hans sista match som Växjötränare.

– Det är svårt att ta in så här nu… Vi var inställda på att förlänga matchserien och åka till Göteborg på lördag. Nu är det en tomhet som är slående och sedan kommer väl en sorg och en trötthet komma över en också, säger Hallam till C More efteråt.

”En otrolig ära att haft Sam som tränare”

Efter matchen tackades Sam Hallam av utav Växjöfansen då de flesta stannade av i arenan för att hylla 42-åringen.

Även lagkaptenen Erik Josefsson medgav att det skulle kännas tomt utan Hallam i Växjö Lakers.

– Det har varit en otrolig ära att ha haft honom som tränare. Han kom in från dag ett och styrde upp strukturen och fått alla att tänka positivt och drömma om framgångar. Det är en otroligt bra coach som jag verkligen unnar det här förbundskaptensjobbet och all lycka i framtiden. Vi kommer sakna honom jättemycket här i Växjö, säger Josefsson till C More.

Sam Hallam kom till Växjö från Bofors 2012 och tog över som huvudtränare redan under sin första säsong i klubben.

Därefter har Hallam varit med och byggt upp Växjö till en maktfaktor inom svensk ishockey. Han ledde Växjö till tre SM-guld 2015, 2018 och 2021.

– Föreningen har växt på alla hål och kanter och det var tre guld på sex år. Det säger att vi har varit där uppe där alla vill vara och jag känner en enorm stolthet över det. Jag är säker på att den här föreningen kommer blomstra ännu mer framöver, säger Sam Hallam till C More.

”Precis vad jag behöver just nu”

För Hallam väntar nu ett jobb som ny förbundskapten för Tre Kronor där han tar över och efterträder Johan Garpenlöv efter ishockey-VM i maj.

– Jag hoppar in i det här nya uppdraget med en chans att verkligen få studera spelet och utvecklas på internationell nivå. Det ska bli otroligt spännande och lärorikt. Det är precis vad jag behöver just nu, säger Hallam.

Sedan tidigare är det känt att Jörgen Jönsson kommer att ta över som ny huvudtränare för Växjö.

