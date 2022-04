Jack Hughes har fått sitt stora genombrott i NHL den här säsongen.

Nu tvingas 20-åringen i förtid på grund av en knäskada.

Jack Hughes har varit en av New Jersey Devils stora utropstecken den här säsongen, där han levererat 56 poäng på 49 matcher och varit en drivande kraft i Devils offensiv.

Nu är det emellertid färdigspelat för den här säsongen för amerikanen.

Efter att ha åkt på en smäll från landsmannen Oliver Wahlstrom i en match mot New York Islanders i början av april så meddelade Devils i natt att Hughes ådragit sig en ligamentskada i hans vänstra knä och att han därmed inte kommer att kunna spela något mer den här säsongen.

Jack Hughes to the locker room after this hit from Oliver Wahlstrom #NJDevils pic.twitter.com/arlgGq2tXl