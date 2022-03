Troja-Ljungby får klara sig utan Kevin Karlsson resten av kvalet mot Södertälje.

Den viktige backen stängs nämligen av i två matcher för tacklingen på Albert Sjöberg.

– Sjöberg åker ansvarslöst med blicken ner i isen, säger Karlsson, själv om situationen.

Det blir inget mer spel för Kevin Karlsson den här säsongen.

Under tisdagen kom domen mot Troja-Ljungbys back efter tacklingen på Albert Sjöberg. Han stängs av i två matcher och kommer därmed inte att komma tillbaka i spel under resten av kvalspelet mot Södertälje. Ett tungt besked för Troja då Karlsson har varit en av lagets bästa spelare under säsongen.

Han anmäldes för huvudtackling men menar själv att han träffar SSK-talangen i bröstet samt att 19-åringen själv borde ha ansvar som tacklingsmottagare.

– Tacklingen jag ger Sjöberg är inte en direkt kraft mot huvudet. Sjöberg åker ansvarslöst med blicken ner i isen när jag åker in för att tackla honom, Precis innan jag får kontakt med Sjöberg sträcker han sig efter pucken vilket gör att hans huvud kommer i en lägre punkt. Vid kontakt med honom träffar jag honom i bröstet. Jag anser att det är en självklar nord-syd tackling. Om tacklingen hade varit vårdslös från min sida så hade kollisionen enbart varit i huvudet och Sjöberg hade garanterat inte spelat vidare. Nu spelade han vidare vilket tyder på at kraften från tacklingen inte går direkt mot huvudet, säger Kevin Karlsson i ett uttalande till disciplinnämnden.

”Tacklingen är onödig och respektlös”

I sitt beslut skriver disciplinnämnden att det utifrån bilderna inte går att fastställa om tacklingen tar i huvudet. Karlsson fälls därmed i stället för charging.

”Tacklingen utdelades visserligen ”nord-syd” på en tacklingsbar spelare. Tacklingen utdelas dock med fart och stor kraft som är så försvårande att den ska leda till en avstängning. Tacklingen är onödig, respektlös och medför skaderisk”, skriver nämnden i beslutet.

Under onsdagen spelas den sjätte kvalmatchen mellan Troja-Ljungby och Södertälje. SSK leder serien med 3-2 i matcher.

TV: Road to SHL - Brynäs

Matchrapporter: Troja/Ljungby vann – reducerar matchserien mot SSK SSK säkrade segern mot Troja/Ljungby Troja/Ljungby vann – håller serien mot SSK vid liv Tre matchbollar för SSK efter ny seger Skön seger för SSK mot Troja/Ljungby i första matchen