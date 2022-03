Djurgården ledde med 2-0 och 3-2 mot Timrå – men tappade igen.

Sebastian Hartmann styrde då in det matchvinnande 4-3-målet till Timrå med endast sju sekunder kvar.

Timrå leder nu med 2-0 i matcher – och Djurgården är därmed riktigt illa ute i kvalet.

Timrå inledde kvalspelet hetast genom att vinna med 4-2 på Hovet och hade nu chansen att skaffa sig en 2-0-ledning i matchserien när den andra matchen nu spelades hemma i NHC Arena.

Efter en tajt, tuff och fysisk förstaperiod så var ställningen fortsatt 0-0 – men i den andra perioden kom målen i matchen.

Det var då Djurgården som tog ledningen för andra matchen i rad då Ludvig Rensfeldt sköt ett skott på Jacob Johansson och backen Cameron Schilling flög sedan fram för att stöta in returen i mål.

Bara någon minut senare fick Djurgården också chansen att spela powerplay för första gången i kvalspelet – och de fick då utdelning direkt. Lagkaptenen Marcus Sörensen hittade nämligen nätet och DIF hade tagit en 0-2-ledning på bortais.

Sörensen utökar för Djurgården 💥 pic.twitter.com/45d1GJxKop — C More Hockey (@cmorehockey) March 28, 2022

Timrå kom tillbaka genom två powerplaymål

Men precis som i den första matchen så kunde Djurgården inte bibehålla sin ledning.

Timrå är nämligen livsfarliga i powerplay och när de fick chansen i numerärt överläge två gånger i slutet av den andra perioden så gjorde de mål båda gångerna. Först var det Sebastian Hartmann, med sitt andra mål i serien, och därefter skickade prickskytten Ty Rattie in kvitteringspucken.

– Vi slarvar lite, inte riktigt lika noggranna som i första matchen. Vi kommer tillbaka och det visar på en jävla karaktär i den här gruppen. Det har varit upp och ner i powerplay men vi har fått till det bra här på slutet, säger Hartmann till C More i pausen.

Det var då besviket hos Djurgården att de tappat sitt överläge.

– Det är klantigt att vi släpper in dem i matchen. Vi har 2-0 och det är två utvisningar som tyvärr gör att de gör två mål, säger Marcus Sörensen till C More inför tredje perioden.

Videogranskning

Det blev sedan återigen tajt och jämnt i den tredje perioden där de båda målvakterna såg till att det fortsatt var oavgjort.

Djurgården försökte sedan hävda att de hade en puck över mållinjen då Éric Gélinas sköt ett skott som Jacob Johansson räddade med plockhandsken och han tryckte då plocken mot stolpen i samband med räddningen. Delar av plockhandsken passerade då mållinjen och Djurgården menade att pucken också gjorde det eftersom den låg i plockhandsken.

Efter videobedömning kom då domarna fram till att hela pucken inte passerade mållinjen och därmed var det inte mål.

Djurgården skulle dock få sitt mål senare i den tredje perioden – och då var det en annan kanadensisk back som klev fram. Marc-André Gragnani fick en fri yta att gå på och skickade då in pucken i bortre hörnet för 2-3 i matchen och återigen fördel för bortalaget.

Hartmann hattrickhjälte

Timrå fick sedan ett drömläge att kvittera då fick spela powerplay med mindre än tre minuter kvar då Cameron Schilling delar ut en crosschecking i ryggen på Robin Hanzl.

Den utvisningen kostade dyrt för Djurgården med tanke på hur starka Timrå är i powerplay och Sebastian Hartmann klev då fram återigen och snappade upp en lös puck och sköt in 3-3 bakom Mantas Armalis.

Det mesta pekade då på att det skulle bli förlängning men så blev det inte.

Med sju (!) sekunder kvar avgör Timrå efter ett slagskott av Tim Erixon som styrs in bakom Armalis av Sebastian Hartmann som därmed blir hjälte när han fullbordar sitt hattrick.

Tim Erixon ger Timrå segern med 7 sekunder kvar 💥 pic.twitter.com/cMhshWGQz0 — C More Hockey (@cmorehockey) March 28, 2022

Timrå leder nu serien med 2-0 i matcher och har skaffat sig ett stort övertag gentemot Djurgården.

Timrå – Djurgården 4–3 (0-0,2-2,2-1)

Timrå: Sebastian Hartmann 3, Ty Rattie.

Djurgården: Cameron Schilling, Marcus Sörensen, Marc-Andre Gragnani.

Timrå leder med 2-0 i matcher.

TV: Road to SHL – Timrå

