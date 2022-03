Innan Emelie Berggren flyttade till AIK spelade hon för Vaxholms damlag.

Där hade den blivande storbacken då backlegendaren Börje Salming som tränare.

– Han är verkligen en fantastisk person och det var en enormt rolig tid, säger Berggren.

Emelie Berggren växte upp i Täby norr om Stockholm och började tidigt med hockeyn där. På söndag kan du läsa en intervju med ”Empa” om hennes karriär. Idag bjuder vi er läsare på ett utdrag ur den.

– Jag höll på med allt, fotboll, tennis, innebandy, hockey… Jag spelade hockey med grabbarna i IFK Täby.

– Sedan var det nog att jag blev tacklad lite för mycket. Alla skulle bara tackla tjejen. Jag hade skinn på näsan då också, men jag tyckte inte det var roligt då alla skulle tackla mig hela tiden. Då tänkte jag sluta.

– Då såg morsan att jag kunde gå till Vaxholm eftersom det fanns flicklag där. Vaxholm var upphaussat eftersom Börje Salming var där och hade startat upp ett damlag. Sedan har allt bara rullat på.

”Empa” hade också Börje Salming som tränare i Vaxholms damlag.

– Det var max under en eller två säsonger. Han hade Salming-märket och höll på med hockeygrejer. När jag sedan kom med i landslaget fick jag åka hem till honom för att hämta klubbor, handskar och så vidare. Det här fick jag inte ha på mig under OS utan då fick jag måla över allting.

– Jag var ett stort fan av Börje redan innan. Han hade släppt en bok då, vilken jag hade läst. Pappa (Per) hade haussat upp det ganska rejält eftersom han var väldigt hockeyintresserad. Det var väldigt stort. Farsan tyckte det var kul och var lagledare där.

– Det Börje sa till oss… Han skakade bara på huvudet om någon tjej behövde slipa skridskorna mitt under en träning för så gör man bara inte enligt honom (Skratt). Han är verkligen en fantastisk person och det var en enormt rolig tid.

“Hon var en liten kämpe”

Börje Salming berättar:

– Det var ju många tjejer eftersom vi var ett helt lag, men hon var verkligen ivrig, duktig på att åka ”grillor” och allt sådant. En liten kämpe.

– Jag såg ändå redan då att där kunde det finnas någonting. Vi hade jätteroligt och skrattade mycket. Många av tjejerna hade aldrig tidigare satt på sig ett skydd så dom satte skydden upp och ner och allting så det var många skratt ute på isen, skrattar Salming och fortsätter:

– Det är svårt att säga om jag redan då kunde se att hon skulle bli så bra som hon blev, men hon hade definitivt ”go:et” och hade roligt. Har man roligt på träningarna blir det roligt i övrigt också.

