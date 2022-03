TV: Svenskens succédebut – vinnare direkt

Oskar Sundqvist blev trejdad till Detroit Red Wings under trade deadline. Under natten till onsdag gjorde han sin debut – och levererade direkt i 6-3 vinsten mot Philadelphia.

– Det var mycket information att ta in i dag, berättade svensken för NHL.com efter matchen.

I måndags var NHL:s trade deadline där flera spelare i ligan fick byta klubb. En av dem var Oskar Sundqvist som blev trejdad från St. Louis Blues till Detroit Red Wings.

Under natten till onsdag var svensken ombytt och klar för spel. Motståndet stod Philadelphia Flyers för.

Hemmalaget Detroit började matchen klart bäst och hade en ledning med 2-0 efter den första perioden, efter mål av Joe Veleno och Jakub Vrána.

I början av den andra perioden prickade sedan Lucas Raymond krysset. Rookien fick, ramlandes, på ett direktskott som satt ovanför Flyersmålvakten Carter Harts axel.

The Red Wings rookies are shining bright.



Lucas Raymond scores his 20th of the season and Detroit beats the Philadelphia Flyers 6-3. #NHL #LGRW pic.twitter.com/xva0XLWT86