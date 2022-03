Rasmus Dahlin blev stor matchvinnare för Buffalo Sabres i nattens 3–2-seger mot Vancouver Canucks i natt. Detta efter att han för första gången i NHL-karriären avgjorde en match i förlängning.

Det dröjde bara 48 sekunder in i övertidsspelet i bortamatchen mot Vancouver Canucks innan Rasmus Dahlin såg till att skjuta extrapoängen till Buffalo Sabres. Dahlin fick tag i pucken i toppen av den högra tekningscirkeln, vek in i slottet och avlossade ett handledsskott som letade sig in mellan benskydden på Thatcher Demko i Vancouver-målet.

Dahlin är den Buffalo-back som avgjort allra flest matcher (sju) sedan den svenske backen klev in i ligan 2018. Bara Jack Eichel (tolv), Jeff Skinner (elva), Sam Reinhart (åtta) och landsmannen Victor Olofsson (åtta) har gjort fler matchvinnande mål för Sabres under den tiden.

Bröt säsongens längsta poängtorka

Dahlin stod även för en assist i matchen, vilket innebär att hans poängproduktion nu är uppe i 39 poäng (9+30) på 61 matcher. Poängen i 3–2-segern innebar även att 21-åringen bröt sin sex matcher långa poängtorka, vilket fram till nattens dubbla poäng var hans längsta poängtorka för säsongen.

Även Victor Olofsson skrev in sig i poängprotokollet för Buffalo, då han stod för en assist på Casey Mittelstadts 1–0-mål i den första perioden.

Vancouver Canucks – Buffalo Sabres 2–3 e. sd (0–1, 2–1, 0–0, 0–1)

Vancouver: J.T. Miller (25), Bo Horvat (23).

Buffalo: Casey Mittelstadt (3), Jeff Skinner (24), Rasmus Dahlin (9).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.