Aleksandar Georgijev stod på huvudet i natt för New York Rangers.

Den ryske målvakten räddade 44 skott och höll nollan när Rangers besegrade Carolina Hurricanes med 2–0.

– Det var längesen jag hade en sån match, säger Georgijev till NHL.com.

New York Rangers var under långa stunder tillbakatryckta i nattens bortamöte med Carolina Hurricanes. Raleigh-laget ledde skotten med 14–3 efter en spelad period och vann skotten med hela 44–18 i matchen, men hemmalaget lyckades inte få hål på en storspelande Aleksandar Georgijev mellan New York Rangers stolpar.

Den ryske reservmålvakten räddade samtliga 44 skott när Rangers lyckades sno en 2–0-seger i North Carolina.

– Det kändes rätt bra. Det var längesen jag hade en sån match, där det inte varit mycket mål i en tajt match. Jag försökte bara njuta av det och vara i stunden, säger Georgijev till NHL.com.

Tränaren: “Vi hade tur”

Georgijev har den här säsongen fått finna sig i att agera reservmålvakt bakom den storspelande landsmannen Igor Sjestjorkin. Totalt har 26-åringen startat 21 matcher för Rangers, med nio segrar som facit. Nattens nolla var hans första för säsongen.

– Vi hade tur i dag. Jag vill säga att vi kom hit och gjorde en jättebra match, men matchen i går (läs: natten till söndag) var en jättebra match. I kväll hade vi en målvakt som var helt otroligt, men vi var ett trött hockeylag, säger Rangers tränare Gerard Gallant.

Mika Zibanejad stod för en poäng i matchen, då han fanns med i förarbetet till nyförvärvet Frank Vatranos första mål i Rangers-tröjan efter flytten från Florida Panthers i mitten av förra veckan. Målet kom i tom kasse med 42 sekunder kvar att spela.

Carolina Hurricanes – New York Rangers 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)

Carolina: -

New York: Chris Kreider (41), Frank Vatrano (11).

***

Carter Hart och Ilja Sorokin var två andra målvakter som stod för fina insatser mellan stolparna i natt. I mötet mellan Philadelphia och New York Islanders stod Sorokin för 35 räddningar i matchen, men det räckte inte till någon poäng då Hart bara släppte in ett av 27 skott och därmed kunde säkra Flyers 2–1-seger mot Islanders.

Kevin Hayes agerade stor segerorganisatör för Flyers med lagets två mål i matchen. Flyers är sedan länge borträknade från en slutspelsplats, då man i skrivande stund har 29 poäng upp till Washington på den sista wild card-platsen i den östra konferensen.

Philadelphia Flyers – New York Islanders 2–1 (0–1, 2–0, 0–0)

Philadelphia: Kevin Hayes 2 (7).

New York: Casey Cizikas (8).

Se NHL-nattens mål i videospelaren ovan.