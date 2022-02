Hrivik gör comeback – matchas med stjärnorna

Marek Hrivik är tillbaka i Leksand.

När dalalaget i dag tar emot Luleå gör stjärnslovaken sin första match sedan det blev klart att han återvänder till klubben.

Enligt DT landade Marek Hrivík på Arlanda sent under gårdagskvällen och var inte framme i Leksand förrän efter midnatt. Huruvida han skulle komma till spel i dag eller inte var således ovisst, men när Leksand presenterade sin laguppställning till dagens möte med Luleå så återfanns Hriviks namn i laget.

Fjolårets poängkung kommer att matchas i Leksands förstakedja, där han utgör en stjärnspäckad kedja med skyttekungen Max Véronneau samt Carter Camper.

Utöver Hriviks intåg i laget dras Leksand med en hel del frånvarobesvär. Förutom långtidsskadade Johan Fransson och Mattias Ritola saknas även Patrik Zackrisson, Justin Kloos och Emil Heineman. Dessutom missar stjärncentern Mikael Ruohomaa matchen, då han blivit pappa i dagarna.

Nedsläpp klockan 15:15 när herrlaget tar sig an Luleå. Hrivík är tillbaka, Ruohomaa har blivit far och är pappaledig, och Kasper Magnussen gör debut i herrlaget. Kan du inte vara på plats ser du matchen på TV4, C More Hockey eller via stream från C More.@cmorehockey#leksandsif pic.twitter.com/4Ay0gOBWPY