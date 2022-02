Västervik slog HV71 med 3-2 under kvällen.

I matchen hyllades Chad Billins av lagkamraten Fredrik Forsberg efter att ha tangerat rekordet som den back med poäng i flest matcher i rad.

– Han är en fantastisk lagspelare och lagkamrat, sa Billins lagkamrat i C More.

Under kvällen gästade Västervik HV71 och det var bortalaget som direkt tog tag i taktpinnen matchens första minuter. Bara fem minuter in hade Västervik tagit en 2-0-ledning genom mål av Tim Wahlgren samt Brett Supinski.

Med bara minuter kvar av den första perioden hittade Fredrik Forsberg nätet bakom Carl Lindbom i Västervik-målet, vilket reducerade matchen till ställningen 1-2.

I och med målet noterades HV-backen Chad Billins för en assist och har därmed tangerat rekordet för poäng i flest matcher i rad av en back i Hockeyallsvenskan. Detta var hans tolfte match med poäng och han är nu uppe på samma notering som Johan Åkerman lyckades med i Skellefteå AIK under säsongen 2005/06.

I periodpausen som följde hyllades han av målskytten, Fredrik Forsberg.

– Det är vi som ska tacka honom. Han är en fantastisk lagspelare och lagkamrat. Vi är grymt nöjda att han kom hit, säger han i C More-sändningen.

Matchen slutade i en seger för Västerviks som lyckades hålla undan HV71 och vinna med 3-2.

