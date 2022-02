Stor intervju med Joakim Fagervall.

Joakim Fagervall har lagt besvikelsen i Malmö bakom sig.

I en stor intervju med hockeysverige.se berättar 53-åringen om självkritiken för resultaten i Malmö, de tvära kasten som tog honom till Djurgården – och den enorma revanschlusten.

– Jag känner en sån jävla drivkraft till att göra någonting bra, säger Fagervall.

JOHANNESHOV (Hockeysverige.se)

Det är inte första gången någon från Kiruna ställer sig i Djurgårdens bås. Tidigare har vi sett Hans Särkijärvi coacha stockholmarna. Efter att Joakim Fagervall tvingats att lämna Malmö i januari tog det bara en vecka innan han var tillbaka i SHL, men nu alltså som coach för Djurgården och med anrika och slitna Hovet som hemadress. Ett Hovet där 53-åringen varit på besök som bortalag många gånger.

– Det har varit annorlunda att komma hit och spela då det varit pandemitider, men jag har också varit här då det inte varit pandemi. Då har det naturligtvis varit väldigt tufft, berättar Joakim Fagervall för hockeysverige.se då vi träffar honom inne på slitna Hovet efter en av lagets träningar inför det tuffa avslutet i SHL.

– Det blir ett speciellt tryck här och är annorlunda mot andrahallar. Jag har varit här med Luleå och spelat slutspel mot Djurgården, men jag har även varit här med Västerås då Djurgården gick upp. Lite gåshudvarning är det när det är fullt i hallen även om man är bortalag.

Kan det bli jobbigt som motståndarlag om det börjar gå lite knackigt?

– Absolut. Kommer lavinen gång på gång, som Djurgården är kända för, och dom aldrig slutar att ligga på är det jobbigt som motståndare. Det har jag upplevt några gånger.

Har du något speciellt minne som sticker ut lite extra från matcherna här på Hovet?

– När vi var här med Luleå i slutspelet. Då var det ett väldigt, väldigt bra tryck. Djurgården var bra i dom matcherna, men Luleå har alltid haft en förmåga att ta poäng här på något sätt, så jag är glad att vi lyckades vinna mot dom i senaste matchen, säger Fagervall med ett leende och fortsätter:

– Annars är naturligtvis det mest speciella minne som bortalag då Djurgården gick upp. Isen var fylld på 10–15 sekunder efter slutsignalen. Publiken var på isen så snabbt. Det var såklart en speciell känsla som bortalag, men det var ingen fara för oss utan det var imponerande.

FÖLJDE DJURGÅRDEN SOM UNG

Djurgården var också ett av lagen som Joakim Fagervall följde lite extra hemma i Kiruna under uppväxten.

– Djurgården, Björklöven och Luleå var lagen jag följde utanför Kiruna. Björklöven mycket för att det var många Kiruna-spelare som for dit. Jag hade även en släkting, Kari Jaako, som åkte till Luleå för att spela.

– Ett lag som vinner mycket får också mycket uppmärksamhet. När jag var yngre var Djurgården ett lag som både hade vunnit mycket och vann under tiden. Dessutom spelade en släkting till mig på pappas sida, ”Säcken” (Hans Särkijärvi), här under många år och senare i Södertälje. Då blev det att jag följde Djurgården extra noga.

Har Hans Särkijärvi varit en förebild för dig?

– Han var en spelare som man förknippar som en typisk djurgårdsspelare med sin hårdhet och spelstil. Det är såklart någon jag tittat på och följt hans karriär.

– Jag följde killarna som lämnade Kiruna vid den tiden. Då var Börje Salming) väldigt stor ”där borta”. Samtidigt hade vi inte det informationsflödet som vi har idag.

Joakim Fagervall hade sitt första coachjobb i Vimmerby under mitten av 1990-talet, men framför allt har han alternerat mellan SHL och Hockeyallsvenskan genom åren.

– Egentligen är det inte så stor skillnad. Det är samma typ av jobb. Du har naturligtvis ett bättre lag att jobba med i SHL. Sedan är det fler som jobbar på SHL-nivå. Oftast är det två coacher i Hockeyallsvenskan. Här (SHL) går vi på tre coacher. Då blir det en annan rollfördelning.

SJÄLVKRITISK TILL AVSLUTET I MALMÖ

Fagervall tycker inte heller att det skiljer sig speciellt mycket hockeymässigt att styra över.

– Det är väldigt lika. Däremot kan matcherna variera lite. Det finns uppstyrda matcher i Hockeyallsvenskan också, men det är fler matcher med ett mer självklart spelsätt i SHL.

Att bygga en grupp, är det ungefär samma sak där också?

– Ja, det tycker jag.

Hur jobbar du för att just bygga en stark grupp?

– Rollerna i laget… Att alla har en roll och också köper den. Det kan jag tycka är absolut viktigast. Sedan att man vet vem man spelar med och att alla på något vis känner varandra. Man behöver inte ha samma värderingar eller tycke, men man ska ha förståelse för dom man spelar och jobbar med.

Är en del av din styrka som ledare att bygga en grupp?

– Ja, jag tycker det, men jag tycker att det naggades i kanten under min tid i Malmö. Där tycker jag inte att vi fick ihop det på den biten. Det är också vad jag är mest kritisk till mitt eget jobb, att jag inte fick det att fungera fullt ut där.

– Det här är något jag värderar väldigt mycket i jobb. Du får inte laget att prestera fullständigt innan du fått gruppen att fungera och rollacceptansen i en grupp. För mig är det viktigast.

– Även om det inte fungerade fullt ut nu är det ändå där, att bygga ett lag och en grupp, min energi kommer ligga.

Dom flesta coacherna på den här nivån kan sätta ett spel, men är just coacherna som får ihop bästa grupperna i lagen som är med högst upp då det nalkas slutspel?

– Ja, jag tycker det. Jag brukar jämföra med det gänget jag gjorde FN-tjänst med. Vi var ingen stor grupp, men den gruppen hade man kunnat vinna med. Den var kittet på alla sätt och vis. Vi visste allt om varandra och gjorde också allt för varandra. Plus att man gjorde sitt eget jobb väldigt bra eftersom vi supportade varandra.

– Du ska tycka det är roligt att gå hit. Så är det inte alltid, men du ska alltid vilja gå till jobbet. Det är nummer ett.

Varför fick du det inte att fungera i Malmö?

– Jag vet inte, men det är naturligtvis en analys jag jobbar med väldigt mycket. Jag har inget klart svar på det, men jag kommer inte släppa den biten och analysen innan jag känner att det var därför det inte fungerade.

– Det är såklart bra för framtiden att veta om det händer och blir på samma sätt igen. Malmö har ett bra hockeylag, men jag fick helt enkelt inte till det.

Du låter självkritisk.

– Ja, jag känner så. Jag tycker att jag till viss del inte har agerat som jag brukar göra och varför har jag inte gjort det? Det är dom bitarna som svider mest hos mig själv.

Det blev mycket media kring Malmös prestationer, läste och lyssnade du på vad folk, media och fans tyckte eller kände du dig ändå ganska bekväm i din roll?

– Ja, jag kan vara väldigt bekväm. Det är nästan den enda fördelen med att bli äldre, att man skaffar sig en viss erfarenhet. I slutändan kommer det inte vara rätt väg att lyssna på alla människor.

– Så länge jag är huvudansvarig måste jag följa det jag tror på. Det är också vad som gör att man till slut hittar rätt i stället för att man tar in allt för många impulser.

– Givetvis ska man vara lyhörd, men jag tror det är viktigt att lyhörd för rätt typ av kritik.

TRÄNADE I RYSSLAND

Säsongen 2010/11 coachade Joakim Fagervall Molot-Prikamie Perm i andraligan. Där var det ett helt annat ledarskap som gällde.

– Erfarenheten jag tog med mig därifrån är att vinna. Det gick bara ut på att vinna kort och långsiktigt. Det handlade bara om att vinna nästa match och det fanns ingen morgondag utan det var där och då som gällde.

– Jag tycker att vi ibland kanske inte alltid präglas av det i svensk idrott överhuvudtaget. Jag kan känna att det är lite förbjudet att prata om att vinna. Någonstans måste ändå drivkraften vara att man kan vinna någonting.

– Vi har några som vunnit mer än andra och jag tror det betyder väldigt mycket för dom personerna. Sam (Hallam) och Roger (Rönnberg) är dom två som vunnit mest i svensk hockey senaste tiden. Det finns en anledning till det och jag tror att det handlar om att dom vill vinna så otroligt mycket. Man ska inte vara rädd för att misslyckas, men rädd för att förlora. Det tror jag driver dig till att vinna.

Det finns många coacher som vunnit ett guld kortsiktigt efter fått ett bra lag i knäet, men sedan försvunnit. Du nämner både Rönnberg och Hallam, är inte grunden att bygga upp ett vinnande lag långsiktigt, ett lag som presterar över tid?

– Jo, det tror jag absolut. För mig handlar det om ett otroligt samspel i en förening där det finns en tydlig struktur med ”vad är vår grej?” Det tror jag är nyckeln till framgång.

– Jag tror inte att du kan slänga in en tränare, sportchef, spelare eller enskild individ som ska göra det. Det är alla positioner som är viktiga, att alla är på samma spår. Det är såklart något en förening bygger över tid.

– Vinna en match eller ett SM-guld och sedan försvinna är inte hållbart på det sättet. Sam och Roger har gjort det här över tid, men det är samtidigt en organisation som vinner och inte en enskild individ. Skellefteå är också där. Det är vinnande organisationer med kontinuitet på spelar och ledarsida, men också en ideologi i föreningen. Man ändrar inte den för att det kommer in en ny person utan ”så jobbar vi här”. Det tror jag ger framgång.

I mitten av januari fick Joakim Fagervall beskedet att han inte skulle få behålla jobbet som coach i Malmö.

– Man mår inte bra då man blir ”fockad”, så är det. Sista dagarna hann jag förbereda mig på det eftersom det var lite i gungning. Även om vi i perioden kanske var som bäst under säsongen kände jag, av naturliga skäl, att det var lite oroligt. Det blev en påfrestning för oss alla.

– Jobbigast var det dagen efter då jag inte hade något jobb att gå till. Just ovissheten. Det spelar ingen roll att man har ett år kvar. Ovissheten blir stor ”vad ska jag göra nu?”

SNABBA RYCK: “EN DEL AV VÅR BRANSCH”

Ganska snabbt efter beskedet att han inte skulle få fortsätta i Malmö ringde Djurgården.

– ”KG” (Stoppel) ringde väldigt snabbt. Bara ett par timmar efteråt. Just då var jag inte riktigt mottaglig för det samtalet. Jag sa att vi kunde höras lite senare i veckan, vilket vi också gjorde. Han förstod naturligtvis.

– Jag kan också hylla ”KG” för det. Han var på bollen direkt. Vad man än tycker om det så är det en del av vår bransch.

– Det kändes bra under veckan då vi samtalade. Djurgårdens sätt att framföra det var väldigt tydligt och klart. Min roll var väldigt tydlig i vad jag skulle bidra med.

Vad ska du bidra med?

– Ledarskapet. Det biten var det tydligaste, att den ledartypen var vad dom ville ha. Efter det var det väldigt enkelt för mig att ta ett beslut.

Djurgården låg och ligger sist i SHL, vad var det för grupp av spelare och ledare du möttes av?

– Jag tycker att jag kom till en bra grupp. Det kändes både och… Det var en energi i gruppen som jag trodde skulle vara lägre än vad den var. Med den energin som fanns kände jag att vi kan utvecklas väldigt mycket.

– Dels hade laget börjat få tillbaka några av dom skadade spelarna, vilket gjorde att energinivån höjdes. Dels tror jag också att dom hade hittat något och var på rätt väg, vilket kändes väldigt, väldigt bra. Det var inte ett lag i spillror utan en sammansatt grupp som hade gått samman i sista covid-breaket och hittat någonting.

– Många tror säkert att det var en splittrad grupp, men så var det inte utan det var en hungrig grupp som vill mer än vad tabelläget säger just nu. Det är känslan jag lever i fortfarande.

Har du, Nichlas Falk och Mikael Aaro justerat något i själva spelet?

– Vi har tränat lite smalare på grejerna vi tycker att vi behövt jobba med och naturligtvis fortfarande behöver göra.

– Jag tycker att laget precis veckorna innan hade börjat hitta någonting. Därför kändes det som rätt läge att komma in och kanske tillföra ännu mer energi till gruppen. Det kändes som dom mentalt varit nere, vänt och nu styrt upp det lite grann. Samtidigt som det har kommit tillbaka några spelare, är bredare på rostern och vi har lite mer valmöjligheter. Då blir ofta ett lag väldigt, väldigt bra.

Nu kan det bli kvalspel mellan Djurgården och ditt tidigare lag Malmö, hur tänker du kring det?

– Jag har faktiskt inte tänkt på det över huvud taget eftersom jag inte tänkt kval eller den situationen. Det är en tanke jag vägrar släppa in.

– Min absolut största tanke är att förbereda det här laget för avslutningen, att vi ska vara så bra som möjligt.

“SER EN OTROLIG MÖJLIGHET”

Tittar du inte på två olika scenarion där Djurgården trots allt kan få kvalspela?

– Både ja och nej. Det spelar ingen roll vilken situation vi hamnar i framöver. Målet är att förbereda laget inför varje match. Därför har jag inte tänkt på någonting i den regionen utan nu handlar det om att leva nu och här, i den situationen vi är.

– Att börja förbereda sig för någonting då börjar du också förbereda dig för att det finns tid. Jag tycker inte att det finns tid. Tiden är här och nu, varje arbetsdag är otroligt viktig. Oavsett vart vi hamnar så ska vi vara maximalt förberedda.

Vad har överraskat mest på dig sedan du kom till Djurgården?

– Laget.

Kan du utveckla hur du menar?

– Att det finns så otroligt mycket kraft i det här laget och en revanschlusta. Revanschlustan är det som driver oss idag och den som gör att vi tar kliv.

– Jag ser i alla matcher, förutom Örebromatchen som var vår första… Jag kan ha förståelse för hur det blev i den matchen. Det var nya intryck och en lite splittrad i en grupp. Självklart är jag inte glad att vi förlorade den matchen, men jag är glad att vi fick det här så pass tidigt. Vi fick all skit i knäet den matchen. Redan dagen efter kunde vi samla ihop oss och göra en väldigt, väldigt bra prestation mot Färjestad borta.

– Vi vann den matchen genom en gemensam väldigt stark prestation. Det prestationen hade vi nog inte fått om vi inte haft plumpen mot Örebro. Det blev en käftsmäll efter att man gått ganska bra och kanske trodde någonting, men man var inte där. Vi blev tillplattade direkt i den matchen och tvungna att jobba med vårt ABC hela tiden.

– När man börjar tro någonting är man illa ute. Det gäller att du hela tiden hittar den här utvecklingen. ”vi ska bli lite bättre, lite vassare”. Därför var det, med facit i handen, en bra käftsmäll vi åkte på. Om en förlust kan vara bra så var den här det.

Det blir en press på dig att du ska levererar så Djurgården stannar i SHL. Inte bara för klubben utan även för stockholmshockeyn, känner du av den pressen?

– Ja, det gör jag. Jag hade inte tagit det här jobbet om jag känt att det på något vis krympt mitt jobb. Snarare är det tvärtom. Jag ser en otrolig möjlighet i det här för vår grupp.

– Absolut press, men ingenting som tynger mig över huvud taget. Jag känner en sån jävla drivkraft till att göra någonting bra.

Finns det revanschlusta hos dig efter misslyckandet i Malmö?

– Ja, en enorm revanschlust. För mig är det den absolut bästa drivkraften.

FOTON: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån

