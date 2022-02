Södertälje har haft en svår säsong hittills och i slutet av januari sparkade man klubbens tränare. Per ”Pelle” Hånberg fick således uppdraget att försöka vända det nedflyttningshotade laget.

– Vi försöker hitta en skön stämning, säger han till C More i en intervju.

Det blev en tuff start för Södertäljes nya tränare Per Hånberg, då de åkte på förlust mot Tingsryd i hans första match med laget. Sedan dess har de vunnit två av fem matcher och senaste matchen mot HV71 var en storförlust med 3-7. Laget ligger alltjämt näst sist i Hockeyallsvenskan.

Hånberg menar dock att det inte nödvändigtvis är mer press att hotas av nedflyttning än något annat.

– Det är form av press var man än ligger i tabellen, men prio ett är att klara det allsvenska kontraktet, säger han i intervjun.

Södertälje spelar borta mot Västerås på fredag och behöver börja plocka poäng om laget ska undvika nedflyttning till Hockeyettan.

Laget ligger tre poäng efter Vita Hästen med en match mer spelad.

