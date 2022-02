MoDo ligger just nu på en andraplats i den Hockeyallsvenska tabellen och har fått en rejäl vändning på trenden i jämförelse med fjolårssäsongen.

För Hockeysverige.se berättar den tidigare spelaren och experten Tobias Forsberg om hans tankar kring lagets framgångar.

– Om det är några som verkligen är redo för SHL så är det fansen i MoDo, säger han till Hockeysverige.se.

Inför säsongen var det många som pratade om vilket av lagen HV71 och Björklöven som kommer att ta steget tillbaka till SHL till nästa säsong. Svaret på det kanske blir MoDo som just nu ligger tvåa i Hockeyallsvenskan tabellen.

Tobias Forsberg. Foto: Ronnie Rönnkvist

“ÖVERTRÄFFAT ALLA FÖRVÄNTNINGAR”

Tobias Forsberg är idag expert på C More, men spelade i MoDo både som junior och i elitserien mellan 2004 och 2009. Han är positivt överraskad av vad han sett av sin gamla klubb så här långt.- MoDo gick verkligen in i den här säsongen med ett blankt papper. När jag kollar på deras fjolårssäsong, det blir lätt att man jämför, var det fruktansvärt turbulent i båset. Det vet jag som spelare att det då aldrig blir optimalt, berättar Tobias Forsberg för hockeysverige.se och fortsätter:- Jag hade inga jättehöga förväntningar på laget innan säsongen eftersom jag vet hur svårt det kan vara då man har så pass många nya spelare. Nu vet jag inte exakt hur många nya spelade MoDo hade, men det är i alla fall fler än många andra. Det här gjorde att jag blev lite orolig hur dom skulle få ihop gruppen.

Med tanke på dina förväntningar på laget, hur ser du då på MoDos insats så här långt?

- Jag tycker att laget överträffat alla förväntningar. Främst hur dom har fått ihop gruppen. Dom har en härlig dynamik på något sätt.

- Man hör ofta, vilket alla hockeyspelare säger, ”vi har en så jäkla härlig grupp”. Här tycker jag att man verkligen ser att gruppen har en härlig moral och har också vänt ett gäng matcher i slutsekunderna. Det tycker jag visar att dom har ”go:et” som ett lag har som går långt har.

Till vänster: MoDofansen jublar Till höger: Mikkel Aagaard firar. Foto: Bildbyrån

“VANA ATT VAR I EN SHL-MILJÖ”

- Spelmässigt är det främst deras förstalina (Riley Woods, Sam Vigneault och Markus Modigs) som visat att dom är en av ligans bästa. När man har en sådan lina i laget blir dom övriga rollerna lätt fördelade.- Dessutom tycker jag MoDo har fått bra utdelning på andra spelare, Erik Karlsson… (Mikkel) Aagaard har varit stekhet och så vidare. Det är många spelare som varit bra.Ny headcoach inför säsongen var Mattias Karlin som själv spelat fyra elitseriesäsonger med MoDo mellan 1996 och 2000. Bland lagkamraterna då syntes bröderna Daniel och Henrik Sedin, Per Svartvadet, Magnus Wernblom, Samuel Påhlsson, Per Hållberg, Hans Jonsson, Frantisek Kaberle med flera.- Vi var inne på det tidigare, att MoDo inte har haft ett spelarmaterial som man haft tidigare. Det här gjorde att jag hade lite frågetecken i början av säsongen, att komma till en ny miljö på det sättet.- Jag tror att han har en stor betydelse samtidigt som man vet hur mycket han brinner för klubben. Det kan såklart slå åt bägge hållen. Särskilt om det börjar gå lite grus i maskineriet.- Att han dessutom låter spelarna vara delaktiga i allt, att han inkluderar spelarna tror jag betyder mycket

Det är ett ganska stjärnfritt MoDo den här säsongen, hur tänker du kring själva lagbygget?

- När det nu kommit många nya spelare så tycker jag att man träffat rätt på många transatlanter. Första linan med Woods och Vigneault bland annat. Dessutom har man speciellt backsidan hittat rätt med (David) Bernhardt.

- Det finns en revanschlusta i laget och många som vill visa mer. Jag tycker också att många av spelarna har presterat på sitt personbästa.

- Ja, verkligen. HV71 fick en flygande start, men har nu på senare tid att dom också är mänskliga.- Det är också vad som gör allt så spännande i den typ av slutspel det är i Hockeyallsvenskan nu, man ser att vissa lag har lättare för andra. Mycket kommer det handla om vilket lag man får möta i slutspelet. Det här gör det viktigt, även om alla lag vill ta sig till topp sex, att det blir en väldig skillnad om man kommer sexa, trea, tvåa och så vidare.- Ja, absolut. Om det är någon förening som är professionella… Det vet jag sedan jag var i MoDo, allt runtomkring är väldigt proffsigt där. Allt från arena och folk som är vana att vara i en SHL-miljö.- Om det är några som verkligen är redo för SHL så är det fansen i MoDo, säger Tobias Forsberg med ett lätt skratt som visar uppskattning till fansen i Örnsköldsvik.- Nu var det länge sedan jag spelade där, men det som främst slår mig är att jag spelat för klubbar där jag vet hur mycket laget betyder för bygden.- Man vet att det första man pratar om i lunchrummet och då man kommer till jobbet både i Leksand och MoDo är om det har gått bra eller dåligt för klubben, men som svar på din fråga är jag ofärgad, avslutar Tobias Forsberg.

(Intervjun gjordes innan Markus Modigs lämnade MoDo)

Tobias Forsberg i MoDo. Foto: Arkiv

