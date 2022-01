Klart: Minnesota förlänger med ännu en framtidsspelare

Minnesota Wild sitter på en ung och spännande trupp. Nu säkrar klubben upp en av sina framtidsspelare på tre nya år.

Sedan tidigare har Minnesota Wild skapat en kärna i laget genom att förlänga kontrakten med unga förmågor som Kirill Kaprizov och Joel Eriksson Ek. Nu meddelar klubben att även Jordan Greenway skriver på ett nytt kontrakt.

Den reslige 24-åringen är 197 centimeter lång och väger 105 kilogram. Den här säsongen har det på 33 matcher blivit 13 poäng. Den poängmässigt bästa säsongen kom under fjolåret när det blev 32 poäng på 56 matcher.

#mnwild today announced the club has agreed to terms with forward Jordan Greenway on a three-year, $9 million contract extension ($3 million aav) that goes through the 2024-25 season. pic.twitter.com/jbYmMsCoWS