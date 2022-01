Mikael Aaro och Nichlas Falk står kvar på Djurgårdens tränarbänken, trots rekryteringen av Joakim Fagervall.

Detta kritiseras nu av experterna Niklas Wikegård och Fredrik Söderström.

– Hade jag varit K-G Stoppel, det vill säga Djurgårdens ansvariga, hade jag sagt ledsen Nichlas Falk, ledsen Mikael Aaro, men ni får ta semester, säger Wikegård i C More-studion.

Joakim Fagervall rekryterades som ny huvudtränare i Djurgården tidigare i veckan och har bara börjat sätta sin stämpel på laget i några dagar. Kvar på tränarbänken står fortsatt Mikael Aaro och Nichlas Falk, som båda fått axla ansvaret på tränarbänken sedan att Barry Smith avgick tidigare i höstas.

Matchen mellan Örebro och Djurgården blir Fagervalls första på tränarbänken ihop med de två tidigare assisterande tränarna. Enligt experterna Niklas Wikegård och Fredrik Söderström borde de däremot inte ha fått stå kvar efter rekryteringen av Fagervall.

– Mikael Aaro sökte jobb i Malmö och fick inte det jobbet med “Jocke” Fagervall. Om det var (Patrik) Sylvegård eller om det var Fagervall som sa nej ska jag inte säga någonting om. Men han fick inte jobbet och nu ska han in där, säger Wikegård i C More-studion och fortsätter:

–Hade jag varit K-G Stoppel, det vill säga Djurgårdens ansvariga, hade jag sagt ledsen Nichlas Falk, ledsen Mikael Aaro, men ni får ta semester. Åk och scouta eller gör vad ni vill. Jag hade tagit in (Robert) Kimby, som hyr ut utrustning i Bålsta, och som Fagervall var tillsammans med i Björklöven. Någon man känner, någon man är trygg med och som vet vad man snackar om.

“HELT RÄTT”

Wikegård får även medhåll från expertkollegan Söderström som håller med om argumenten Wikegård presenterade.

– Helt rätt, säger han om Wikegårds utläggning och fortsätter:

– Det händer att man sparkar headcoachen och att man knuffar fram de assisterande som egentligen har stått för samma idé att leda. Jag förstår att det kostar pengar, men vad kostar det inte att åka ur SHL? Här tror jag faktiskt att man ska vara mycket klokare.

Matchen mellan Djurgården och Örebro pågår fortfarande och Örebro har tagit ledningen med 3-1.

