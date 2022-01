Under torsdagskvällen ställdes SHL:s två bästa kedjor (sett till mål) mot varandra.

Då var det Oskarshamn som gick segrande ur striden efter att Patrik Karlkvist haft show och gått upp i ensam skytteligaledning.

Patrik Karlkvist – Fredrik Olofsson – Kim Rosdahl ställdes mot Rickard Hugg – Jonathan Johnson – Linus Karlsson i kvällens SHL-match mellan Oskarshamn och Skellefteå.

SHL:s två bästa kedjor som bidragit med flest mål för sina lag den här säsongen möttes alltså i en kamp för att avgöra vilka som är starkast. Då blev det Oskarshamns förstalina som stal showen.

I powerplay kunde OS-centern Fredrik Olofsson ge hemmalaget ledningen där Patrik Karlkvist fick en passningspoäng. Skellefteå kom dock tillbaka och kvitterade snabbt genom Linus Karlsson och Rickard Hugg fick då en assistpoäng till målet.

IKO återtog dock ledningen då Patrik Karlkvist skickade pucken i nät efter passning av Fredrik Olofsson. Det var Karlkvsts 22:a mål för säsongen och han går därmed upp i ensam skytteligaledning i SHL.

– Det är kul, det har flutit på bra för mig. Puckarna har studsat rätt och det känns som att de går in, säger Karlkvist till C More i första periodpausen.

Patrik Karlkvist med mål nummer 22 😲 pic.twitter.com/vRpEb3NC88 — C More Hockey (@cmorehockey) January 27, 2022

23 MÅL OCH 40 POÄNG AV KARLKVIST

I början av den andra perioden kvitterade dock Skellefteå till 2-2 då Rickard Hugg blev målskytt – på assist från Linus Karlsson.

Senare i perioden kom dock 3-2 till Oskarshamn då Fredrik Olofsson gjorde mål efter att Patrik Karlkvist passat fram till målet. Skellefteå kvitterade igen men i slutet av mittperioden höll sig Karlkvist framme igen och skickade in sitt andra mål och sin fjärde poäng i matchen för 4-3.

Patrik Karlkvist är därmed uppe på osannolika 23 mål och 40 poäng under sin debutsäsong i SHL. Han leder alltså SHL:s skytteliga och ligger tvåa i poängligan där endast Ryan Lasch är bättre med 42 poäng.

Den tredje perioden blev sedan mållös och Oskarshamn kunde därmed vinna med 4-3 och befästa sin femteplats i SHL.

Oskarshamn – Skellefteå 4–3 (2-1,2-2,0-0)

Oskarshamn: Patrik Karlkvist 2, Fredrik Olofsson 2,

Skellefteå: Linus Karlsson, Rickard Hugg, Simon Robertsson.

TV: Smålandslagen synas: "Släpper till väldigt mycket skott"

Matchrapporter: Formstarka Luleå tog ännu en seger Rhett Rakhshani gjorde två mål när Djurgården vann mot Oskarshamn Seger för Oskarshamn på hemmaplan mot Frölunda Seger för Oskarshamn hemma mot Malmö Rögle besegrade Oskarshamn och toppar nu tabellen