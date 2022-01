29 SHL-spelare är uttagna till OS - och fler kan det bli med nationernas reservtrupper. SHL:s sportchef Johan Hemlin tror dock inte att några svenska SHL-spelare åker med till Peking som reserver.

– Det är min bedömning i alla fall, säger Hemlin till hockeysverige.se

Den senaste tiden har en rad av matcher tvingats skjutas upp i SHL till följd av covidsmittan i flertalet av lagen i ligan.

För ligan gäller det att tillsammans med klubbarna kunna hitta nya speldatum för dessa matcher. Ett pussel som hamnar på sportchefen Johan Hemlins bord.

En av lösningarna kan vara att nu flytta fram slutdatumet för grundserien.

– Alla matcher i dagläget ligger inom befintligt schema om man skulle maximera det fullt ut. Men vi kommer sannolikt att skjuta på avslutningen av grundserien i en vecka ungefär. Det har varit planen här sedan tidigare så det är bara frågan när man gör det. Men vi kommer ju sannolikt att få fler flyttar här under säsongen. Det ger lite luft i seriens slutskede, säger Hemlin till hockeysverige.se.

“HELT OMÖJLIGT ATT SÄGA”

Hemlin meddelar också att ligan redan nu har tittat på olika typer av lösningar när det kommer till hur även slutspelet ska kunna genomföras senare i vår.

– Vi har förberett både två och tre alternativ för slutspel. Men vi är inte där ännu med att titta på att skära på antalet matcher.

Hur många ytterligare matcher kan ni skjuta upp innan situationen blir ohållbar?

– Det är helt omöjligt att säga, det beror helt på hur omfattande pandemin slår mot våra lag.

Johan Hemlin berättar nu om det turbulenta läget i SHL. Foto: Suvad Mrkonjic/BILDBYRÅN

Som Hockeysverige tidigare kunde berätta under torsdagen kommer heller inte mötet mellan Brynäs–Växjö att spelas på lördag efter covidsmitta hos gästerna.

— Ett besked kring den matchen kommer sannolikt i eftermiddag.

“DET ÄR MIN BEDÖMNING”

Under de närmaste veckorna väntar också OS-spel där flertalet SHL-spelare är uttagna till de olika nationerna. Ett spelschema för denna period kommer att presenteras inom kort meddelar Hemlin.

– Vi kommer att släppa ett spelschema för matcherna under OS här i kväll (torsdag) eller i morgon fredag. Där ligger ett stort antal matcher utlagda för den här perioden.

Under veckan meddelades också att varje nation får ta med sig sex reserver till mästerskapet till Peking. Något som i hög grad också kunde ha påverkat SHL-klubbarna. Men några svenska SHL-spelare som reserver räknar inte Hemlin med.

– Det kommer nog inte att åka några svenska SHL-spelare som reserver. Men det kan ju vara någon utländsk spelare. Det är min bedömning i alla fall men så får vi se.

“HÄR OCH NU ÄR DET INGA PROBLEM”

Nog har det varit bråda dagar för Hemlin under den senaste tiden. Han passar dock på att berömma klubbarnas arbeten under den här perioden med tvära kast i förutsättningarna dag för dag.

Hur mycket extra arbetsbelastning har du i din roll just nu?

– Vi är ju väldigt många som är engagerade i det här. Det tar ju just nu i princip all tid. Det går under en kortare period, men annars så tappar man ju fokus på utveckling och andra frågor. Men vi hade en väldigt bra höst där vi kunde beta av en hel del. Här och nu är det inga problem.

– Just nu blir det mycket krishantering, men vi är många om det och jag har en daglig kontakt med alla sportchefer i klubbarna. Vi hade ett telefonmöte senast igår kväll. Klubbarna gör ett fantastiskt jobb där de har förståelse och optimerar, flyttar och förbereder sig. De har också givit okej i de besluten som vi har behövt ha. Det går jättebra.