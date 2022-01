Ottawa Senators tappar poängkungen Drake Batherson en längre tid.

Han har råkat ut för en vrickad fotled efter tacklingen av målvakten Aaron Dell och kommer att missa två månaders spel.

I tisdagens match mellan Ottawa Senators och Buffalo Sabres fick Drake Batherson utgå efter att målvakten Aaron Dell delat ut en tackling på Ottawastjärnan.

Tidigare under torsdagen kom domen mot Dell efter att han anmälts till NHL:s disciplinnämnd. Buffalomålvakten stängs av i tre matcher och kommer även att tvingas avstå drygt 100 000 kronors lön.

Drake Batherson was forced to leave the game after being hit by Aaron Dell. pic.twitter.com/t6T66c6gdJ