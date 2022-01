Under förra veckan förlorade Frölunda samtliga tre matcher och laget har kritiserats för sina insatser.

För Hockeysverige.se delar Frölunda-profilen Anton Axelsson nu med sig av sina tankar kring lagets svaga form.

– En match här och där kan vara slump, men jag tycker att dom gör lite naiva misstag, säger han.

Efter tre raka förluster börjar röster viska om att det är näst intill kris i Frölunda. Roger Rönnberg har visat upp ett bistert uttryck då han låtit sig intervjuas i C Mores hockeysändningar. Det vi ändå ska komma ihåg är att Frölunda faktiskt ligger fyra i SHL bara fem poäng efter serieledande Luleå och en match mindre spelad.



- Frölunda började väldigt bra. Sedan har det gått lite grus i maskineriet på något sätt, säger Anton Axelsson som spelade i Frölunda mellan 2005 och 2007 samt 2011 till 2016.

- Vad det beror på är jag lite ödmjuk i eftersom jag inte lever i det dagliga som spelarna, tränarna, sportchefen och så vidare gör. Men jag ser klart och tydligt att det inte stämmer för dom nu. Det finns säkert 10-20 olika anledningar till det och något dom behöver rätta till.

- Jag förstår alla utifrån som säger att det här är tredje året i rad. Egentligen har det varit längre än så. Frölunda vann SM-guld 2019. Ser man till hela den grundserien så var den inte optimal utan man hittade ett spel i februari som var helt osannolikt bra och sedan vann Frölunda SM-guldet på ett övertygande sätt. Förutom dom två månaderna har det varit lite grus i maskineriet i Frölunda sportsligt.

Anton Axelsson och Oscar Fantenberg firar SM-guld. Foto: Bildbyrån

“GÖR NAIVA MISSTAG”

Kritiken utifrån är också något Anton Axelsson tycker är befogad.- Ja, det tycker jag. (Fredrik) Sjöström har fått ett uppdrag från styrelse och klubbdirektör att sätta ihop ett lag för att ta det på rätt väg. Jag tycker också att han fått dom spelarna som man kan förvänta sig att Frölunda ska kunna få.- Det är spelarna och ledarna som inte riktigt får ihop det, så jag tycker definitivt att kritiken är befogad med tanke på möjligheterna dom har i form av träningsanläggning, spelarmaterial och en ledarstab som verkar kompetent.- Att förlora tre matcher, som man gjorde förra veckan, är inte acceptabelt för dom kring laget i alla fall. Laget titta på och rätta till någonting.

I senaste matcherna har det till och från varit öppna spjäll bakåt i Frölundas försvarslinjer. Att se Frölunda släppa till 14 mål bakåt på tre matcher tillhör inte vanligheterna.



- Jag försöker titta tillbaka på min egen karriär eftersom jag såklart flertalet gånger varit med om då det inte gått som jag velat. Majoriteten är ju så eftersom man alltid vill vinna SM-guld och det gör man inte varje år.

- Får man lite dåligt självförtroende, vill mycket, göra det själv och kanske inte alltid ha förståelse till att det är laget eller dom sex som är på isen måste göra det ihop… Man måste låta pucken göra jobbet för det går inte att köra på en och en.

- När dom försöker göra det en och en handlar det inte om att någon är ego. Utan det är för att man verkligen vill ”nu ska vi ändra på detta, nu ska jag ta tag i det här”. Det funkar inte riktigt så. Jag har själv varit där så jag vet den svårigheten.

- Där kommer ledarteamet in och har en viktig roll att ingjuta det i spelarna att vi måste göra det här ihop. Allt från materialare, sjukgymnast, målvaktstränare, tränare, spelare, kapten och så vidare.

- Öppna spjäll? Lag är väldigt effektiva, men det är inte en slump när så sker i varje match. En match här och där kan vara slump, men jag tycker att dom gör lite naiva misstag.

Roger Rönnberg. Foto: Ronnie Rönnkvist

“DET FÖRSTOD MAN INTE SKULLE HÅLLA”

- Jag förstår frågan och den är befogad. Roger är inte bekväm av sig. Han är inte den som låter spelare göra vad dom vill och hela den biten. Om spelarna blir bekväma med honom? Ja, det är möjligt, men det är ingenting jag har hört. Han är en väldigt krävande tränare. Det var vad jag tyckte, då jag spelade, var anledningen till att vi gick och vann till slut. Han tillåter inte en ”day off”. I alla fall var det så då, men jag vet inte hur det fungerar idag. Då hade han ögon på dig hela tiden, skrattar Anton Axelsson och fortsätter:- Det var på gott och ont, men mestadels på gott eftersom du som spelare var tvungen att vara på tårna varje träning och match.- Mycket. Roger kom in med en helt ny anda. Först kom (Mats) Grauers in och satte sin en viss ton. Sedan tog Frölunda in Roger.- Det jag gillar med Frölunda är att dom har en röd tråd från styrelsen hela vägen ner till J18. Sedan kan det också vara på gott och ont, men man har i alla fall en röd tråd där Roger är ganska bidragande med att sätta upp väldigt höga krav i träningskulturen, hur vi skulle leva ”off ice” med kost och sådana grejer som Frölunda kanske inte hade på samma sätt innan.- Vi hade även då höga krav på själva spelet, men kanske inte lika höga krav på det runt om spelet. Där satte han en hög standard. Kanske nästan för högt från början som han sedan har fått släppa lite på, men att han fick göra det var inget konstigt utan naturligt.- Han var väldigt bidragande till att vi vann SM-guldet 2016 just genom att sätta en ny kultur i Frölunda. Efter det guldet slutade jag och har inte levt i det så jag vet inte exakt vad som sägs idag. Även om jag känner en massa av killarna i laget och en av mina bästa kompisar är sportchef så pratar vi inte om dom grejerna. Det är så att säga deras yrkeshemligheter.

Roger Rönnberg är för övrigt inne på sin nionde säsong som coach för Frölunda.



- Det gick bra i början, men som alla sett har det inte gått lika bra senaste tiden. Motståndarna anpassar sig och gör det väldigt bra. Samtidigt kommer det fram många kompetenta coacher. Ni har (Martin) Filander i Oskarhamn som verkar vara en ytterst kompetent coach, Niklas Eriksson i Örebro, Sam Hallam behöver vi inte ens nämna hur kompetent han verkar vara, ”Pennan” (Johan Pennerborn) i Färjestad, Robban Ohlsson, som jag har haft, ”Bulan” (Thomas Berglund i Luleå). Absolut också Björn Hellkvist.

- Det poppar upp nya Roger Rönnberg och bra coacher överallt. Så kanske det inte riktig var för tio år sedan. Då ställs det såklart ännu högre krav på Roger och hans ledarteam.

Max Friberg och hans lagkamrater deppar efter förlust. Foto: Bildbyrån

- Jag tycker att (Simon) Edvinsson och (Christian) Folin är ett backpar som stuckit ut. Folin hade vi på känn att han skulle göra det. Edvinsson visar bra mognad. Han gör såklart misstag. Det gör man då man är 18 år. När jag var i hans ålder platsade jag knappt i J20.- Jag gillar Max Friberg, men han drog på sig en skada oturligt då han var som hetast. (Matt) Tomkins visade i början att han är en världsmålvakt. Det förstod man inte skulle hålla. Han var nästan omänskligt bra ett tag.- (Ryan) Lasch har gjort det han skall göra, men har haft en sämre period nu. (Michael) Spacek är också där han ska vara. Han har varit väldigt bra, men inte överraskande bra.

I mars fyller Joel Lundqvist 40 år, du som är vän med Joel och spelat med honom, vad betyder han för laget vid sidan av isen?

- Joel är en perfektionist på något vis. Sådana som Joel växer verkligen inte på träd. Jag tycker att spelare som han, vilket jag hävdat lite med NHL att dom alltid tar den som är stjärna i laget som kapten, vilket jag tycker är fel…. Det många inte förstår är att spelarna följer sin kapten. Om kaptenen inte gör jobbet kommer spelarna känna, omedvetet, ”då behöver inte jag heller göra jobbet”.

- Joel är en sådan som alltid gör jobbet, varje dag, varje gång i gymmet, varje is-träning och varje match. Han har inte alltid dom bästa dagarna, men han ställer krav på sin omgivning på ett bra sätt. Samtidigt är han en otroligt bra lagkamrat. Jag skulle säga att han är den perfekta kaptenen och betyder allt för Frölunda i den rollen han har.

- Det är fantastiskt att han kan spela så här länge. För att göra det krävs det så otroligt mycket. När du är 40 år och den spelartypen måste du träna ofantligt noggrant för att kunna hänga med.

- Sedan är Joel en dieseltank. Det går knappast för honom att bli långsammare med åren eftersom han inte är snabb – förlåt Joel (skratt). Det är värre för Connor McDavid då han är 40 år. Då kommer han bli långsammare och genomskådas.

Joel Lundqvist. Foto: Ronnie Rönnkvist

“NÅGONTING BEHÖVER GÖRAS”

Anton Axelsson är inte överraskad över att Joel Lundqvist fortfarande håller en så hög nivå.



- Joel är otroligt noggrann med sin kost, träning, rehab och allt vad det kan vara, hur han förbereder sig inför varje match. Det spelar ingen roll om det är en regnig måndag och matchen spelas klockan ett på natten, han kommer stå där först i ledet.

- Det är sådan han är. Samma sak är det med hans bror (Henrik Lundqvist). Även om det är skilda positioner är ”Henke” också en perfektionist. Det är också därför han var bra under så många år.



Borde Frölundas fans vara oroliga inför slutspelet?

- Orolig… Med tanke på att Frölunda kommit sjua två säsonger innan är svaret egentligen – ja. När jag tittar på matcherna är jag kanske inte allt för orolig. Det sa jag förra säsongen med och då åkte Frölunda ut efter fyra raka mot Rögle.

- Någonting behöver göras i Frölunda och det vet dom bäst om själva. Det är smådetaljer och inga större saker som behöver göras. Jag har också varit med om att man försöker ändra hela världen. Sedan blir det ännu sämre.

TV: Hockeyhistoriens tre bästa comebacker

- Jag tycker inte det av vad jag sett från sidan. Dom har laget, bra juniorer och hela spannet av spelare.- Av det jag skulle önska från Frölunda är att man skulle ha mer en hierarki i dom fyra kedjorna än fyra jämna. Man skulle ha en ren checkin-line, en offensiv kedja och så vidare. Hade jag fått välja något så skulle det var vad jag önskade.- Jag hade också velat se (Mats) Rosseli Olsen, (Nicklas) Lasu och Max Friberg ihop. Det skulle vara en riktig checking-line som skulle kunna ändra momentum i en match. Man kan även sätta in dom tre efter ett powerplay för att få fart på det igen. Det är inte Lasch roll. Han är en poängspelare och ska fokusera på det och inte på att tackla, forechecka och sådana grejer. Det finns det andra spelare som kan göra och jag tycker att man kan sätt ihop dom tre nu när det går lite troll.- Jag tror också att det kan bli lite lättläst för motståndarna när man spelar med fyra jämna kedjor. Möter du hela tiden olika kedjor blir det svårt för motståndarnaså man får tänka till hela tiden.- Det här är vad jag tycker från sidan och, som sagt var, jag är inte inne i den dagliga verksamheten och med respekt för att dom i den har större kompetens än vad jag har, avslutar Anton Axelsson med ett lätt skratt.







