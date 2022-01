Émilie Castonguay skriver återigen historia i NHL.

Under måndagen anställdes hon som assisterande general manager för Vancouver Canucks – och är därmed den första kvinnan någonsin i NHL att ha en roll som general manager.

2016 blev Émilie Castonguay den första officiella kvinnliga spelaragenten i NHL och hon har haft klienter som draftettan från 2020, Alexis Lafrenière.

Nu lämnar hon dock jobbet som spelaragent – och skriver historia ännu en gång.

Under måndagskvällen presenterades hon nämligen som assisterande general manager för Vancouver Canucks och hon är därmed den första kvinnan att få ett GM-jobb i en NHL-klubb.

– Èmilie har bred erfarenhet, är driven för att nå framgång och har ett starkt rykte inom hockeyvärlden för hennes intellekt och jobbmoral. Hon kommer att spela en ledande roll i spelarkontrakt och förhandlingar, ha hand om kollektivavtal och hon kommer vara inblandad i alla aspekter av hockeydelen. Hon kommer att vara en viktig tillgång till vårt ledarteam, säger Jim Rutherford, som är tillförordnad general manager och president för hockeydelen i klubben.

Canucks President, Hockey Operations and Interim General Manager Jim Rutherford announced today that Émilie Castonguay has been named Assistant General Manager.

Castonguay becomes the first female Assistant General Manager in team history.



DETAILS | https://t.co/92bL8fQTUv pic.twitter.com/lvwbWApcCQ