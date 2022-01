Under onsdagen tar Ulf Lundberg ut sin första mästerskapstrupp som förbundskapten för Damkronorna. Där räknar jag med en ung medelålder och att vi får se framtidens stjärnor, skriver Måns Karlsson.

Hon är den viktigaste spelaren.

Stora skrällen: 16-åriga supertalangen.

Den bortglömda collegespelaren tar plats.

Sverige är i ett ganska tacksamt läge. Man tog sig över skamtröskeln och tog sig till OS - och väl där spelar det egentligen ingen roll hur det går. Det viktiga för svensk landslagshockey på damsidan är att man tar sig tillbaka till A-VM. I nuläget är det ganska oviktigt hur det går i OS.

Det gör att Ulf Lundberg sitter i en ganska intressant sits när han nu ska ta ut sin första mästerskapstrupp sedan han tog över Damkronorna. Vi har de senaste två säsongerna sett ett helt gäng unga svenskor slå igenom i SDHL och jag ser väldigt gärna att de får chansen att ta framträdande roller även i OS. Att Ulf Lundberg vågar släppa fram dem.

Att vi faktiskt ser ett svenskt landslag som också tänker lite “framtid” och inte bara "nutid". Sverige kommer oavsett vilket knappast ha chansen på en semifinal här och nu - men framtiden ser ändå så pass ljus ut att jag vill tro att man kommer ha chansen 2026.

MÅLVAKTER

Sara Grahn, Luleå

Ida Boman, Djurgården

Emma Söderberg, Univ. of Minnesota-Duluth

Här går jag på en beprövad trio. Det var dessa tre som togs ut när Damkronorna skulle OS-kvala och jag ser egentligen ingen anledning till varför man skulle göra ett skifte. Visst, får man in Minatsu Murase kan hon bidra med värdefull rutin och visst har väl Lovisa Selander borda i USA gjort att hon kan vara ett namn - men jag gillar sammansättningen av den här trion.

Sara Grahn är såklart så given man kan vara som förstemålvakt. Hon är truppens största stjärna, den som varit med på världsscenen längst - och ska vi vara riktigt ärliga hänger precis allting på hur bra hon är. Är Sara Grahn bra kommer Sverige kunna vinna flera matcher i OS. Är Sara Grahn “okej” kommer Damkronorna få ett riktigt tufft OS.

Emma Söderberg gör det bra på college - och den blott 18-åriga Ida Boman kommer med för att se och lära snarare än för att hon ska få speltid. Det finns kanske någon målvakt som egentligen är bättre, men det finns saker som väger över till Bomans fördel.

Sara Grahn och Emma Söderberg. Foto: Bildbyrån.

BACKAR

Maja Nylén Persson, Brynäs

Jessica Adolfsson, Linköping

Johanna Fällman, Luleå

Mina Waxin, Brynäs

Ebba Berglund, HV71

Emmy Alasalmi, AIK

Anna Kjellbin, Luleå

Mira Jungåker, HV71

Sveriges backsida får anses vara ganska förutsägbar. Jag har med sex av åtta backar som också spelade OS-kvalet tidigare under säsongen. Jag har bytt ut Linnea Hedin mot lagkompisen Emmy Alasalmi, som var skadad under OS-kvalet, samt Linnéa Andersson som byts ut mot den stora skrällen i truppen:

Mira Jungåker.

Jag inser att det är något av ett långskott att hoppas på att Ulf Lundberg ska plocka ut Mira Jungåker men man kan väl få drömma? Den blott 16-åriga supertalangen har fått ett jättestort genombrott i SDHL under säsongen och är med sina 15 poäng på 28 matcher den fjärde bästa poänggöraren bland svenska backar. Hon har lika många poäng som nyss nämnda Linnea Andersson. Men jag väljer alltså att ta med Jungåker, just av det skäl jag skrivit om tidigare. Hon kommer vara en bärande pjäs i landslaget under många, många år framöver. Varför inte ge henne chansen här och nu?

Överlag känns backsidan stark. Nylén Persson, Alasalmi och Fällman var med redan vid förra OS och bidrar med rutin. Rutin kommer även en spelare som Kjellbin med. Varit med länge har också den blott 23-åriga Jessica Adolfsson med - hon spelade VM redan 2017!

Mina Waxin spelar sig in i laget efter en mycket fin säsong, där hon inte minst imponerat sedan flytten till Brynäs. De senaste matcherna har hon till och med spelat forward (!) och gjort det bra.

Maja Nylén Persson var med redan 2018. Foto: Bildbyrån.

FORWARDS

Emma Nordin, KRS Vanke Rays

Josefin Bouveng, Brynäs

Hanna Olsson, HV71

Sara Hjalmarsson, Providence College

Michelle Löwenhielm, SDE

Lina Ljungblom, MoDo

Felizia Wikner Zienkiewicz, HV71

Lisa Johansson, AIK

Linnea Johansson, Linköping

Emma Murén, Brynäs

Hanna Thuvik, Brynäs

Celine Tedenby, University of Maine

Olivia Carlsson, MoDo

Thea Johansson, HV71

Även här känns stora delar av laguppställningen igen från OS-kvalet tidigare den här säsongen. Elva av de tolv som Ulf Lundberg tog ut då kommer med även här. Den som försvunnit är Sofie Lundin. In har Hanna Thuvik, Celine Tedenby och Thea Johansson kommit.

Jag tror, om jag ska vara ärlig, att risken är stor att ingen av de tre kommer med i den slutliga truppen. Men hos mig är de - faktiskt - till och med ganska givna. Hanna Thuvik har tagit jättekliv jämfört med förra säsongen och har egenskaper som gör henne till en framtida stjärna. Detsamma kan sägas om 19-åriga Thea Johansson, som verkligen gjort sig förtjänt av en landslagsplats efter att ha gjort två raka bra säsonger i HV-tröjan. Den tredje “nykomlingen” jämfört med sist, Celine Tedenby, är bara 22 år men har massor av rutin. Hon spelade i landslaget redan för fem år sedan men har blivit lite bortglömd - inte minst sen hon flyttade över till Nordamerika. Där har hon gjort sju poäng på 13 matcher i collegeligan - vilket kan jämföras med Sara Hjalmarssons sju poäng på 16 matcher.

Och Hjalmarsson anses ju vara given i laget. Inte minst efter hennes urstarka OS-kval med sex poäng på tre matcher.

Celine Tedenby, här i MoDo:s tröja. Foto: Bildbyrån.

I övrigt är det som sagt bekanta namn. Mycket kommer kretsa kring de åtta jag skrivit överst. Josefin Boveng, Emma Nordin och Hanna Olsson är de tre jag tycker har ett internationellt snitt över sig. Det är de tre som kan hävda sig mot internationellt toppmotstånd och som ska leda lagets offensiv.

Där bakom hoppas jag på stora roller för rutinerade och pålitliga Michelle Löwenhielm samt HV71:s sensation Felizia Wikner Zienkiewicz. Överlag tycker jag Sverige har väldigt många bra och unga forwards på gång, och i den här truppen får vi stora delar av svensk damhockeys framtid.

Jag har nämnt Thuvik, Zienkiewicz, Johansson med flera - men skulle även kunna lägga till en sådan som Lina Ljunglom som tagit jättekliv i MoDo. Och otroligt nog är ju Hanna Olsson och Josefin Bouveng också runt 20 år - trots att de varit med i evigheter. Bara fem forwards var faktiskt med vid de senaste olympiska spelen. På “den tiden” kretsade offensiven fortfarande mycket kring namn som Erika Grahm, Erica Udén Johansson, Pernilla Winberg, Anna Borgqvist och Fanny Rask. Det har skett ett generationsskifte som är efterlängtat och förmodligen ganska nyttigt. Och känslan är att taket hos de som kommer fram nu är högre än hos den tidigare generationen.

I den här forwardssida finns en bra, om än ganska tunn, spets. Men det finns också spännande grovjobbare med en offensiv uppsida, som Emma Murén och Olivia Carlsson.

Andra namn jag tittade på som var aktuella i truppen var namn som Brynäs genombrottscenter Jenny Antonsson, Djurgårdens yngling Nicole Hall - och förstås Sofie Lundin.