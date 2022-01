TV: Dubbla svenskmål när Kings slog Rangers

Los Angeles visade sig vara starkare än New York Rangers under tisdagsnatten. Efter dubbla svenskmål vann Kings med 3-1.

– Vi nappade inte i början på matchen, så det är på oss, på mig, sa en besviken Chris Kreider till NHL.com efter förlusten.

Finalreprisen från 2014 bjöd på dubbla svenskmål och en seger för formstarka Los Angeles Kings.

Laget från Kalifornien har nu vunnit fyra av sina senaste fem matcher och fått ett uppsving i tabellen.

Det dröjde till den andra perioden innan matchens första mål kom. Los Angeles Phillip Danault kunde hitta nätet redan i den andra periodens första matchminut. Av bara farten kom också 2-0 mindre än tre minuter senare.

Det var Blake Lizotte som kunde utöka hemmalagets ledning efter en passning av Viktor Arvidsson.

New York Rangers kunde svara i den tredje perioden då Mika Zibanejad stod för en elegant styrning in i mål.

Mika Zibanejad with the nifty redirect in tight to get the Rangers on the board!#NYR pic.twitter.com/6Y8iLuqsfA