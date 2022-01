Mikael Karlberg satte skräck i elitseriemålvakterna under slutet av 90-talet och början av 00-talet, men det var inte alltid helt lätt att skriva in sig i målprotokollet för "Challe".

För hockeysverige.se listar Leksandsikonen de fem bästa målvakterna han mötte under karriären.

Mikael Karlberg vann elitseriens poängliga säsongen 2002/03. Inte ens målvakter som Henrik Lundqvist, Daniel Henriksson, Fredrik Norrena, Björn Bjurling, Kimmo Kapanen, Stefan Liv med flera kunde stoppa honom. På 49 matcher svarade han då för 16 mål och totalt 46 poäng. En poäng före MoDo:s Magnus Wernblom.

Karlberg kom fram som ung talang i Surahammar tillsammans med flera blivande storspelare.

– Det var landhockey, fotboll och tennis jämt hemma på gatan i Surahammar. Vi var ett gäng på vår gata och i kvarteren runt omkring som träffades efter skolan och på helgerna och idrottade eller bara lekte ihop. Av dom här fem eller sex killarna kom fyra in på hockeygymnasiet i Västerås och en på fotbollsgymnasiet så vi drev nog på varandra ganska bra där hemma.

Tillhörde Tommy Salo det här gänget?

– Nej, Tommy bodde på andra sidan av Surahammar, men ibland cyklade vi över och spelade mot deras gäng. Vi spelade självklart tillsammans i Surahammars IF både i fotboll och hockey.

– Daniel Rydmark (OS-guld 1992), Patrik Ekholm (elitseriespel med Södertälje) och Johan Hult (elitseriespel med HV71 och i dag sportchef för samma klubb) var tre andra som kom från samma område och var ungefär jämngamla som lyckades inom hockeyn.

Tommy Salo har berättat att han var leksing som grabb hemma i Surahammar men att Mikael Karlberg definitivt inte var det...

– Haha! Nej, det var jag inte. Jag vet heller inte om jag hade något direkt favoritlag. Jag tyckte det var roligt att åka in till Rocklunda för att titta då Västerås spelade eftersom det var ett jäkla drag kring hockeyn där då. Det hände även att jag var in och tittade på när Västerås SK spelade bandy. Däremot stämmer det att Tommy var en riktigt Leksandssupporter då.

Men vilka är dom bästa målvakterna/svåraste målvakterna att göra mål på som Mikael Karlberg spelat mot? Hockeysverige.se bad ”Challe” lista sina topp fem utan inbördes ordning.

Mikael Karlberg. Foto: Ronnie Rönnkvist

Fick sitt genombrott i finska Ilves och gick via Lukko ut i NHL-livet 1988. Där kom Myllys att spela för Minnesota och San José fram till och med säsongen 1991/92. Efter två säsonger hemma i Finland och spel för KooKoo och Lukko skrev Jarmo Myllys på för Luleå 1994. Han kom redan under andra säsongen i klubben bli den kanske enskilt viktigaste spelaren då Luleå vann SM-guld 1996. Han blev kvar i Luleå till 2001. Spelade därefter för Espo Blues, SaiPa och HV71 innan han avslutade karriären 2005. Världsmästare 1995. VM:s bästa målvakt 1995. Finsk Mästare 1985. Finska guldhjälmen 1988. Svenska Guldhjälmen 1997. Svensk Mästare 1006 och 2004.”



Kommentar Mikael Karlberg:

– Vi vann inte många matcher mot Luleå under mina år speciellt inte i Norrbotten. Det var mycket tack vare Jarmo. Han gjorde till och med mål på oss i ett slutspel där han var den stora stjärnan i Luleå.

Jarmo Mylls. Foto: Bildbyrån

Fostrades i Jokerit, men valde att 1988 flytta från Helsingfors till Åbo för att spela med TPS. Återvände 1991 till Jokerit för spel två säsonger innan det var dags för ett NHL-äventyr. Det blev dock inget spel med hans NHL-klubb, Buffalo, utan han höll under två säsonger till i farmarlaget Rochester Americans. Skrev där efter på för Färjestad. Spelade i karlstadsklubben under två säsonger. Varvade sedan ner med två säsonger i Jokerit innan han avslutade karriären. Har sedan 2011 varit Team manager och målvaktstränare i sin hemmaklubb. Svensk Mästare 1997. Finsk mästare 1989, 1990,

1991 och 1992. Finlands bästa målvakt 1991. VM:s bästa målvakt 1991. Årets spelare i Finland 1992.

Kommentar Mikael Karlberg:

– Säsongen 1996/97 stod han i vägen för ett SM-guld för Leksand. Vi hade ett kanonlag och förlorade sista avgörande semifinalen hemma. Det svider ännu när jag tänker på det för vi hade allt i våra händer. Sedan vann Färjestad finalen ganska komfortabelt mot Luleå.

Markus Ketterer. Foto: Bildbyrån

För många yngre stark förknippad med sitt hockeyexpertskap i C More. Petter Rönnqvist moderklubb är Djurgården och det var även där han gjorde sin elitseriedebut säsongen 1992/93. Inför säsongen 1994/95 skrev han på för MoDo. Efter två säsonger i Örnsköldsvik återvände han till Djurgården föra att efter ytterligare en säsong återvända till MoDo. Säsongen 1999/00 tillbringade han i Davos för att sedan spela för Björklöven, Västra Frölunda, Leksand, Almtuna och Moskitos Essen. VM-spelare 1989.



Kommentar Mikael Karlberg:

– Petter var riktigt bra i speciellt i MoDo. Väldigt atletisk och med bra spelförståelse så hade han bra koll på vad som hände på isen. Jag tog in hans son Viktor på vårt hockeygymnasium i Leksand men det var några år senare.

Petter Rönnqvist. Foto: Bildbyrån

Född i polska Gdynia. Tog steget över till HV71 från Dalen 1995 och debuterade i elitserien under säsongen 1999/00. Debuterade i Tre Kronor redan säsongen efter. Säsongen 2006/07 åkte Liv över till Detroits organisation för att försöka slå sig in i NHL, men det blev bara spel För Grand Rapids Griffins i AHL och Toledo Storm i ECHL. Återvände till efter säsongen till HV71 där han blev kvar till 2010. Hans sista säsong gjorde Stefan Liv 2010/11 då han representerade Sibir Novisibirsk. Världsmästare och OS-guld 2006. Svensk mästare 2004, 2008 och 2010. Årets målvakt i elitserien 2002. Guldpucken 2008. Sonen Herman Liv spelar idag i Örebros juniorverksamhet.

Stefan Liv omkom efter en flygkrasch i Ryssland 2011

Kommentar Mikael Karlberg:

– Hade äran att få spela några turneringar i landslaget med Stefan. Det var en helt underbar person att vara runt. Hade Stefan en bra kväll var han omöjlig att göra mål på. Han hade ett bra spelsinne och spelade mycket på instinkt.

Stefan Liv. Foto: Bildbyrån

Från Kiruna. I vissa stunder fanns det ingen målvakt i världen som kunde överträffa Peter Lindmarks spel. Debuterade i elitserien för Timrå säsongen 1981/82. Alltså då han var 25 år, vilket kan anses som ganska sent. Blev folkkär genom sitt enkla och avslappnade sätt att vara. Vann två SM-guld med Färjestad under 1980-talet och två med Malmö under 1990-talet. Given i Tre Kronor från 1980 till 1991. Världsmästare 1987 och 1991. Lämnade Färjestad för spel med Malmö 1988. Guldpuckvinnare 1981. Guldhjälmvinnare 1987.

Kommentar Mikael Karlberg:

– Jag spelade bara mot honom sista åren innan han lade av, men han måste vara med här. Jag växte upp med Pekka i landslaget och han var en stor idol jag såg upp till. Jag minns än idag hur stort det kändes när jag fick göra mål på honom.