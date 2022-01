Inga NHL-stjärnor kommer till spel i OS, men Kanada har ändå säkrat ett stjärnnamn till turneringen i Peking.

Enligt The Athletic är Owen Power klar för OS-spel med Kanada.

Owen Power kommer att ingå i det kanadensiska OS-lag som ska försvara landets färger i turneringen i Peking, rapporterar The Athletic.

Under natten kunde TSN:s Darren Dreger avslöja att Power fanns med på Kanadas lista över aktuella spelare och enligt The Athletic är alltså 2021 års förstaval i NHL-draften klar för spel i OS.

19-åringen valde bort NHL-spel den här hösten för att i stället spela ytterligare en collegesäsong med University of Michigan. Under mellandagarna fanns supertalangen med i det kanadensiska juniorlandslag som spelade hemmaturneringen i Edmonton och Red Deer och hann med att bli den första kanadensiska backen någonsin att skjuta ett hattrick i JVM innan turneringen ställdes in.

FRÖLUNDAMÅLVAKTEN PÅ LISTAN

Power har den här säsongen producerat 23 poäng (3+20) på 18 matcher i collegeligan med University of Michigan.

JVM-kompisarna Mason McTavish, Cole Perfetti och Kent Johnson är, enligt The Athletic, tre av spelarna som finns med på Kanadas så kallade “long list” inför turneringen. På den listan återfinns också Jake Virtanen och Brendan Leipsic, två spelare som fått lämna NHL under kontroversiella former de senaste åren.

Även Frölundas succémålvakt Matt Tomkins ska, enligt The Athletic, finnas med på Kanadas OS-lista.

