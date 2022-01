I sin åttonde NHL-match lyckades Oskar Steen skjuta sitt första NHL-mål.

Värmlänningen blev målskytt när Boston besegrade New Jersey med 5–3.

– Det var riktigt smart, säger tränaren Bruce Cassidy till Boston Globe.

Fullträffen kom tidigt i den andra perioden och innebar 2–1 till Boston. Efter att pucken landat uppe på målburens nät slog Oskar Steen upp pucken underifrån, varpå pucken trillade in bakom Mackenzie Blackwood via New Jersey-målvaktens mask och rygg.

– Vissa hade nog försökt att fösa bort buren eller börjat veva med klubban. Han petade bara upp pucken i luften. Jag är inte säker på att han försökte få in den via målvaktens rygg, men det var smart. Han visade ett lugn.

“HAR LYCKATS TA STEGET”

Steen har fått sporadiskt med istid i Bruins under säsongen men har pålitligt producerat poäng i farmarligan med Providence, där han står noterad för 20 poäng (10+10) på 16 matcher den här säsongen.

Den 23-årige värmlänningen står nu noterad för fyra poäng (1+3) på fem matcher med Boston den här säsongen.

– Oskar har lyckats ta steget upp och fortsätta spela sitt spel. Jag är glad för hans skull. Det är vad man hoppas och vill – man kan aldrig förutspå vilka killar som lyckas med det, men han har gjort det. Det är fortfarande tidigt, men jag hoppas att det fortsätter så här, säger Cassidy.

HYLLAS AV TIDIGARE BRUINS-MÅLVAKTEN

Bara timmar innan matchen hyllades Steen även av den tidigare Bruins-målvakten, tillika Björklövenbekantingen, Andrew Raycroft, som i dag jobbar som expert för NESN, i Sportsnets podcast The Jeff Marek Show.

– Under de fyra matcherna han spelat har man lämnat matcherna med en känsla att de måste hitta en plats åt den här killen i laget. Det är mycket som händer i Boston med covid och spelare som flyttas hit och dit, men han är killen som stått ut och visat att han förtjänat en plats i laget, säger Raycroft i podcasten.

Raycroft förväntar sig att Steen är en ordinarie spelare i Bruins inom kort.

– Steen har varit killen som gjort skillnad varje gång han varit på isen. Jag förväntar mig att han kommer att få behålla sin plats i laget, men det är så klart lite knepigt med situationen där (Jake) DeBrusk fortfarande väntar på sin trejd. Det finns några faktorer som är bortom hans kontroll som just nu håller honom utanför laget.

Bruins vann till slut matchen med 5–3 sedan David Pastrnak prickat in det matchvinnande 4–3-målet sex minuter från slutet.

Jesper Bratt noterades för en assist för New Jersey och har därmed noterats för sex poäng på de fyra senaste matcherna.

Boston Bruins – New Jersey Devils 5–3 (1–0, 2–2, 2–1)

Boston: Curtis Lazar (3), Oskar Steen (1), Trent Frederic (2), David Pastrnak (9), Brandon Carlo (3).

New Jersey: Nathan Bastian (5), Tomas Tatar (7), Damon Severson (5).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.