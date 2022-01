Henrik Haukeland valde under söndagen att bryta sitt kontrakt med Färjestad BK.

För hockeysverige.se berättar han nu om beslutet.

– Tränarna kände inget förtroende för mig och då var det inte så mycket att fundera på, säger den norske landslagsmålvakten.

Efter bara en och en halv säsong har Henrik Haukeland valt att lämna Färjestad. Inom kort kommer han presenteras för en ny klubb utanför Sverige. Färjestad är den fjärde svenska klubb den norska landslagsmålvakten spelat för. Han har tidigare även representerat Björklöven, Leksand och Timrå. Totalt blev det 43 matcher i Färjestadsmålet för 27-åringen.

– Jag tycker att jag började den här säsongen väldigt bra. Sedan kom det lite som ett slag i ansiktet då (Dominik) Furch kom in, berättar Henrik Haukeland för hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag försökte använda det som tändvätska och jobba mig in i det. Sedan fick jag spela mindre och mindre. Det är såklart svårt att leverera när jag bara får spela en gång i månaden. Samtidigt, efter dom här sex matcherna jag fick starta i början, har jag inte varit tillräckligt bra och jag tycker att säsongen har varit en besvikelse för mig så här långt.



Fick du något förhandsbesked att den tjeckiska målvakten var på väg in i laget?

– Nej, det var bara någon lagkamrat som sa att han läst i tidningen om det, men jag tänkte då inte något mer på det.

Det blev mycket bänksittande för Haukeland efter värvningen av Furch. Foto: Bildbyrån

”OAVSETT VAD SÅ FICK JAG INTE MER SPELTID”

Färjestad har haft en turbulent inledning av säsongen. Peter Jakobsson fick lämna jobbet som sportchef samtidigt som både tränaren Johan Pennerborn, övriga i ledarstaben och laget fick utstå hård kritik för deras prestation. Dock tror inte Haukeland att just dom bitarna påverkat hans prestation på isen.

– Klart att det aldrig är positivt då det är turbulent, men jag kan inte skylla på det. Så kommer det alltid vara i en toppklubb som Färjestad ska vara när det då inte går som man vill. Det är någonting man bara måste hantera, absolut.



Tror du laget påverkades av turbulensen som var?

– Nej, men det är aldrig roligt när någon får lämna sitt jobb för att vi har varit dåliga på isen. Till syvende och sist är det resultaten som avgör och det är spelarna som är ansvariga för det.



Varför lämnar du Färjestad just nu?

– För att jag hamnat i en sits där jag inte har något förtroende från tränaren. Då kände jag att det var bättre att söka sig någon annanstans. Det dök upp olika möjligheter och då var det faktiskt nästan ingenting att tänka på.

– Jag känner att det är en möjlighet för mig att vända runt allt och göra det till en bra säsong.

Hur bemötte Johan Pennerborn och Rickard Wallin dig då du lät meddela att tiden i Färjestad var över för din del?

– Dom ville att jag skulle stanna kvar, vara backup och försöka kriga till mig mer speltid. Jag tycker att oavsett vad jag gjorde så fick jag inte mer speltid. Tränarna kände inget förtroende för mig och då var det inte så mycket att fundera på.

Henrik Haukeland söker sig nu bort från Sverige. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

”VAR REDO FÖR EN STOR ROLL I KLUBBEN”

Trots att avslutet i Färjestad inte blev som Henrik Haukeland hoppats på ser han positivt tillbaka på tiden i klubben och Karlstad.

– Jag älskade varje sekund i Färjestad. Det är en fantastisk klubb och väldigt fin stad. Jag ser tillbaka på tiden där med stor glädje. Jag har fått vänner för livet i Karlstad och har hela tiden tyckt att allt bara har varit roligt.

– Det var bara sista två månaderna som var jobbiga för mig, säger Haukeland som också upplever att han utvecklats mycket som målvakt under sin tid i klubben.

– Ja, absolut. Jag kände att jag tog jättestora steg då jag fick jobba med ”Masken” (Maciej Szwoch, målvaktstränare). Det är också vad som var lite frustrerande eftersom jag kände att jag var redo för en stor roll i klubben.

– Jag känner ändå att dom inte riktigt gav mig chansen att vara etta. Att det fått bära eller brista med det. Samtidigt visade jag kanske inte upp ett tillräckligt bra spel efter att Furch kommit in för att ta hans plats.



Inom kort kommer Henrik Haukeland presenteras för en ny klubb.

– Det är en klubb utanför Sverige, mer än så kan jag inte säga idag, avslutar norska VM-målvakten.

