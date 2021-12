Det har varit en kämpig vecka för den internationella ishockeyn då först U18-VM för damer ställdes in och sedan har även herrarnas JVM ställts in under brinnande turnering.

För hockeysverige.se svarar SIF-ordföranden Anders Larsson nu på frågorna efter de inställda mästerskapen.

– Klart att med facit i hand hade vi nog kunnat göra lite bättre, säger Larsson.

Covd-19 och den nya omikron-varianten har ställt till det rejält i världen. Något som inte minst märkts av i hockeyvärlden. Dels stängdes U18-VM för tjejerna ner vid jul och i går beslutades det att Junior-VM på herrsidan avbryts på grund av att fyra spelare i tre olika lag bekräftat smittade.



Anders Larsson är ordförande i Svenska Ishockeyförbundet, men sitter även med i Internationella Hockeyförbundet, IIHF. Han har med dessa åtaganden varit delaktiga i dom senast tagna besluten.

– Beskedet om att U18-VM skulle ställas in var såklart väldigt tråkigt. Jag sitter med i Internationella hockeyförbundets styrelse. Vi kallades till möte dagen före julafton för att få information från den medicinska kommittén som föreslog och rekommenderade att vi skulle ställa in dom sex mästerskapen för juniorer som var planerade att börja i januari, säger Anders Larsson och fortsätter:

– Det var två kill-turneringar och fyra tjej-turneringar varav U18-VM för tjejerna var den största. Det kändes väldigt tråkigt eftersom alla vet, om vi fokuserar på U18-VM, vad det betyder för tjejerna i laget, dam och flickhockeyn, satsningen vi gör, men också för hockeyn som helhet.

– Särskilt den här säsongen då vi skulle stå som arrangör. Vi hade laddat upp väldigt mycket. Bland annat med organisationen i Östergötland, SVT skulle sända mästerskapet och det skulle bli vara en kickstart för år 2022, ett år där dessutom Svenska Ishockeyförbundet fyller 100 år.

– Sammantaget är det väldigt tråkigt och tungt, men utifrån medicinska kommitténs rekommendation skulle jag säga att det var ett helt givet beslut. Det är samma linje som vi för här hemma i Sverige. Vi är inga smittskyddsläkare utan hockeymänniskor och ledare som följer rekommendationerna från experterna.

”DET FRAMGICK INTE I DEBATTEN”

Hur delaktiga var Svenska Ishockeyförbundet i själva beslutet att inte spela U18-VM?

– I och med att jag sitter med i styrelsen och är ordförande i Svenska Ishockeyförbundet var jag där i den rollen.

– Vi fick information innan om att medicinska kommittén skulle sammanträda och efter det kom fram till sin rekommendation. Sedan fattade ”council” sitt beslut och gick ut till dom olika nationerna med det.

På vilka grunder togs det här beslutet?

– Helt och hållet på rekommendationerna från medicinska kommittén. Dom rekommenderade att ställa in och inte genomföra dom här mästerskapen i januari. Det var egentligen helt kopplat till säkerhet och hälsa.



Pratade man smittskydd då?

– Ja, utifrån den oro som fanns för den här nya virusvarianten, hur den sprids i världen, så ansåg man från medicinska kommittén att det var olämpligt att lag i dom här sex olika turneringar flyger internationellt, samlas på en och samma plats och så vidare.



Det här var såklart som ett slag i ansiktet på många tjejer runt om i världen som var inställda på att spela U18-VM, lade man in några sådana värderingar i besluten?

– Alla vi som sitter i Internationella hockeyförbundets styrelse älskar ishockey och vill inget hellre än att det ska spelas så mycket ishockey som möjligt.

– Det där var ett jättetråkigt och tungt beslut för alla. Samtidigt, från medicinska kommitténs rekommendationer var det beslutet enda rimliga och vettiga i givet läge.



Känner du att IIHF kunde ha gjort något annorlunda?

– Under en pandemi händer det väldigt många saker väldigt snabbt och behövs fattas väldigt snabba beslut. Klart att med facit i hand och inte minst hur reaktionerna varit efteråt hade naturligtvis budskapet kunnat kommunicerats lite annorlunda.

– I perspektivet att vi ställer in i januari betyder det inte att man slår igen butiken och inte tittar på andra lösningar. Det framgick inte riktigt i den efterföljande debatten. Det hade vi nog kunnat göra lite bättre.

”INGA EKONOMISKA ASPEKTER I DISKUSSIONEN”

Tittar Internationella förbundet idag på andra lösningar?

– Det som vår ordförande, Luc Tardif, gick ut med häromdagen är att vi ska titta på olika lösningar och möjligheter, om det är görbart, att genomföra U18-dam och efter gårdagen även U20-herr. Möjligen någon gång i sommar.

– Det är inte alldeles enkelt att få fram en sådan lösning på några dagar, men det kommer att tittas på i lugn och ro.

IIHF-ordföranden Luc Tardif. Foto: Panoramic/IMAGO

Med tanke på att JVM-herr fick inleda sin turnering i Kanada och inte U18-dam i Sverige, fanns det ekonomiska aspekter i dom besluten?

– Skälet i det här beslutet att killarna inte omfattades i det beslutet var helt enkelt att då medicinska kommittén rekommendation kom och vi hade möte den 23:e befanns sig redan lagen för killarna på plats i Kanada. Dom var inne i bubblan och hade genomfört olika träningsmatcher, camper och var beredda att börja spela.

– Medan till övriga turneringar hade inte lagen börjat resa dit eftersom dom skulle inledas senare i januari månad. Därför blev beslutet att vi inte skulle ändra i Junior-VM för killar eftersom dom var på plats. Det var huvudsakliga skälet.

Fanns det inga ekonomiska aspekter inblandat?

– Inte i den diskussionen. Sedan är det ingen hemlighet att Internationella hockeyförbundets ekonomi i väldigt stor utsträckning finansieras av herrarnas A-VM och herrarnas Junior-VM. Pengar som används till att genomföra andra turneringarna för damer, herrar, killar och tjejer på olika nivåer i världen.

– Just det här beslutet baserades helt på medicinska kommitténs rekommendationer den 23:e. ”Vi rekommenderar styrelsen att ställa in dom sex mästerskapen i januari med hänvisning till hur pandemin utvecklas”.

”DEN HÄR GÅNGEN LYCKADES DET INTE”

Nu blev det pannkaka även borta i Kanada och herrarnas Junior-VM, hur tänker du kring hur det har skötts?

– Jag tror att det är viktigt att utvärdera det noggrant. Klart att det är ett misslyckande att inte turneringen kunde genomföras.

– Samtidigt ska vi ha med oss att för ett år sedan genomfördes det en turnering under pandemin i en bubbla. Internationella hockeyförbundet genomförde herr-VM i Riga och det lyckades. Den här gången lyckades det inte.

– Det visar också hur lömskt och lurigt viruset är. Inte minst visar det hur svårt det är. Även om man satsar hårt på en så kallad bubbla kan det misslyckas. Vi måste nu utvärdera vad vi kan lära oss av det här och vad vi kan vi göra annorlunda framöver.



Nu är inte du någon smittskyddsläkare, men känns det realistiskt att ställa in ett helt Junior-VM då fyra personer har testats positivt för Omikron, hade man kunnat hantera det annorlunda?

– Som sagt var, vi är hockeyledare och hockeymänniskor. Expertisen som står för det medicinska är experterna på det. Det är väldigt viktigt att vi som är hockeyledare lyssnar till den medicinska expertisen precis som vi här hemma gör till Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare.

– Vi ska inte gå in och göra några egna tolkningar eftersom det är expertisen och smittskyddsläkarna som vet det här bäst. Vi har att följa deras rekommendationer. Annars tror jag att vi går en väldigt farlig väg till mötes.

Anders Larsson har varit i centrum senaste tiden. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

”OS-FÖRBEREDELSERNA ÄR PÅ EN SERIÖS NIVÅ”

Hur involverad är du personligen i dom här besluten?

– Dom formella besluten, som tillexempel ställa in Junior-VM herr som fattades igår och besluten dagen innan julafton att ställa in dom sex andra turneringarna, fattas av Internationella hockeyförbundets styrelse. Där är jag en av ledamöterna. På det sättet är jag involverad, får föredragningar och så vidare.

– Däremot, under Junior-VM är inte jag på plats utan är hemma i Stockholm. Jag får rapporter, information och är i allra högsta grad med i besluten även om dom som är på plats naturligtvis gör mycket mer av arbetet och är närmare frågorna som blir föremål för beslut.

– Klart att det som nu skett under Junior-VM i Kanada finns det all anledning att ha ett stort mått av ödmjukhet. Det är också på det viset att det här skickar signaler till alla att det är otroligt viktigt att följa olika instruktioner och rekommendationer som kommer.– Om vi tittar just mot OS i Peking och Kina som kommer i februari har IOK (Internationella olympiska kommittén) och arrangörslandet arbetat rigoröst under en mycket lång tid kopplat till smittspridningsfrågorna och hälsa, säkerhet. Dom förberedelserna är, så vitt jag kan bedöma, på en mycket seriös nivå, avslutar Anders Larsson.