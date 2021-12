En skandal blåser upp inom ICEHL.

I en match mellan HK SŽ Olimpija och SV Villacher ses Tadej Čimžar imitera en apa mot den förre AIK-backen Derek Joslin.

– Vi kräver att det här fallet utreds mycket noggrant, säger Gerald Rauchenwald, sportchef för Villacher.

Tidigare under 2021 blev det stora rubriker då Andrej Deniskin gjorde en rasistisk gest mot Jalen Smereck i den ukrainska ligan.

Nu blåser en ny rasistskandal upp men den här gången i ICEHL.

När det slovenska laget HK SŽ Olimpija mötte SV Villacher så gör nämligen Tadej Cimzar en rasistisk gest mot den NHL-meriterade backen Derek Joslin, som tidigare spenderat en säsong i SHL med AIK, då han syns imitera en apa i ett klipp som nu sprids.

– Vi kräver att det här fallet utreds mycket noggrant, säger Villachers sportchef Gerald Rauchenwald i ett uttalande om situationen.

Another disgusting racist gesture in a European hockey league this season… HK Olimpija Ljubljana's Tadej Čimžar imitated a monkey towards former NHLer and VSV defenceman Derek Joslin. Unacceptable. We need accountability in hockey. pic.twitter.com/uehOJiuXRl