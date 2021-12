Örebros avgörande mot Luleå i går blev omdiskuterat.

Efter lång videogranskning godkändes målet – nu vill Luleåtränaren Thomas “Bulan” Berglund se en regeländring.

– Det är en väldigt konstig bedömning som måste ses över, säger han till NSD.

Det var i övertidsspelet mellan Luleå och Örebro i gårdagens annandagsmatch i Norrbotten som mötet fick ett omdiskuterat avgörande. Nick Ebert drogs ned av Linus Omark i samband med ett friläge, varpå han kraschade in i Joel Lassinantti som i sin tur åkte in i målburen med pucken.

Efter en lång videogranskning godkändes målet, vilket gav Örebro segern.

– Kontakten orsakas av röd spelare (Omark) så att vit spelare (Ebert) åker in i målburen. I och med att spelet inte är stoppat i det läget är det ett mål, sade domaren Mikael Nord till C More efter matchen.

“VÄLDIGT KONSTIG BEDÖMNING”

Luleåtränaren Thomas “Bulan” Berglund ville efter matchen inte rikta någon kritik mot själva domslutet, men är kritisk till hur regeln är utformad.

– Det är en konstig bedömning tycker jag. Det är en tripping på deras kille men Lassinantti har ju hunnit blockera pucken. De här reglerna innebär ju att man kan ta en utvisning, fortsätta med att åka på målvakten och hoppas att han tappar pucken när han flyger in i målet, säger “Bulan” till NSD.

– Det är en väldigt konstig bedömning som måste ses över. Det har pratats mycket om målvakternas säkerhet och det här är ju verkligen en sådan sak att bita i, men vi får se vad som händer.

FÖRSTÅENDE TILL FRUSTRATIONEN

Örebrotränaren Niklas Eriksson är förstående till Luleås och “Bulans” frustration.

– Jag vet inte vad man ska säga. Dömer de mål så tar vi det. Sedan kan jag kan förstå att man är besviken i motståndarlaget men beslutet är fattat och på högsta instans, säger han till Nerikes Allehanda.

Ebert såg ut att få rejält ont i samband med smällen, men enligt Eriksson ska det inte vara någon större fara med matchhjälten.

– Han isade smällen och hoppades att det skulle vara bra. Förhoppningsvis är det ingenting.

Örebro vann matchen med 3–2.

