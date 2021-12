Brynäs besegrade under eftermiddagen Malmö med 4-0.

Detta efter att det förstnämnda laget hittade nätet tre gånger på deras fem första skott.

– De får långa anfall på oss och då utnyttjar de det, säger Malmös assisterande kapten Christoffer Forsberg till C More om målen.

Brynäs ställdes under eftermiddagen mot Malmö och gick då vinnande ur matchen med 4-0. Detta efter en otrolig produktion på chanserna laget fick.

Med Brynäs fem första skott på mål lyckades laget hitta nätet tre gånger bakom Oscar Alsenfelt, som hade en tung kväll.

– Vi blir hårt straffade. Vi skapar lägen, men vi tappar lite puckar på offensiv planhalva och det blir långt att backchecka hem. De får långa anfall på oss och då utnyttjar de det, säger Malmös assisterande kapten Christoffer Forsberg till C More i pausen inför tredje perioden.

I Brynäs var det Dmytro Timashov som bjöd upp till dans då han spelade fram till två av lagets tre mål i matchen samt hittade nätet i slutet av matchen. Detta innebär att han sedan återkomsten till Sverige nu har noterats för tio poäng (3+7) på tio spelade matcher.

Målskyttar i matchen var Greg Scott, Marcus Björk, Dmytro Timashov och Oula Palve.

TV: Tre Perioder listar de tyngsta värvningarna i SHL

Matchrapporter: Stabil seger för Brynäs – höll nollan mot Malmö Formstarka Malmö tog ännu en seger Straffseger för Malmö hemma mot Luleå Stabil seger för Brynäs – höll nollan mot Frölunda Marcus Nilsson och Gustav Rydahl avgjorde hemma mot Brynäs