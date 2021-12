Rögles succé – går vidare till semifinal i CHL

Rögle BK hade aldrig tidigare spelat i Champions Hockey League inför årets säsong.

Nu har ängelholmarna tagit sig till semifinal efter att ha slagit ut Sparta Prag i kvartsfinalen.

Sparta Prag slog ut Skellefteå AIK i åttondelsfinalen i Champions Hockey League.

I kvartsfinalerna ställdes då den tjeckiska storklubben mot ett nytt SHL-motstånd då det blev Rögle mot Sparta i kvartsfinalen.

Nere i Tjeckien lyckades ängelholmarna skaffa sig en enorm fördel genom att vinna med 5-2 och de hade alltså en tremålsledning inför kvällens returmöte i Catena Arena.

Det blev en målsnål och tillknäppt match i Ängelholm under tisdagskvällen då det stod 0-0 efter 40 spelade minuter.

I början av den tredje lyckades dock Rögle utöka sitt övertag då Brady Ferguson satte 1-0 till SHL-gänget som då hade en fot i semifinalspelet.

Bortalaget från den tjeckiska huvudstaden vägrade däremot att ge sig. Först kom kvitteringen då svenskarna Maksim Matushkin och Erik Thorell assisterade till Miroslav Formans 1-1-mål. Sparta tog sedan ut målvakten och fick utdelning då Filip Chlapik satte 1-2.

