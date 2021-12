Efter miljonkravet – nu överklagar Leksand: "Beslutet är otydligt"

Tillväxtverket tog i oktober beslutet att kräva tillbaka 2,9 miljoner kronor från Leksands IF. Efter utredning väljer klubben nu att överklaga beslutet.

I slutet av oktober kom Tillväxtverket med beskedet att Leksand skulle tvingas betala tillbaka 2,9 miljoner kronor av det utbetalda coronastödet på drygt fem miljoner kronor.

Då kom beskedet som en överraskning för klubben.

– Ja, vi hade tolkat det som att vi gjort rätt från början. Men om vi har gjort fel så får vi titta på vad det handlar om för att kunna korrigera det, sa lagets VD Andreas Hedbom och fortsatte:

– Den här perioden har varit otroligt dramatisk, från den ena dagen till den andra i princip, då vi släcktes ner i mars förra året. Det har varit en väldigt speciell tid och utmanande för oss allihopa. Både hälsomässigt och med verksamheter som haft det tufft.

“VÄLJER ATT ÖVERKLAGA”

Lite mer än en vecka senare meddelade klubben att de skulle ta in juridiska rådgivare för att komma fram till om de hade brustit någonstans i ansökningarna. Nu har utredningen slutförts och klubben meddelar i dag på sin hemsida att de kommer överklaga Tillväxtverkets beslut.

I överklagan begär leksand att Förvaltningsrätten ska undanröja beslutet från Tillväxtverket för att sedan återkomma med en förnyad prövning.

“BESLUTET ÄR OTYDLIGT”

Anledningarna till detta beskriver klubben så här på sin hemsida.:

“För det första är beslutet otydligt och det går inte att utläsa vilka uppgifter Tillväxtverket lagt till grund för sitt beslut, och därför inte bedöma om beslutet är korrekt. För det andra är beslutet direkt felaktigt eftersom Tillväxtverket tillämpat fel jämförelsemånad. Leksands IF anser även att beslutet är felaktigt eftersom det verkar som om Tillväxtverket tillämpat en för låg procentsats avseende de anställdas arbetstidsminskning jämfört vad Leksands IF faktiskt har tillämpat. Det nu sagda går inte att med säkerhet fastställa på grund av beslutets otydlighet, men visar det sig stämma är det den största orsaken till att Tillväxtverket krävt tillbaka utbetalt stöd. För det tredje anser Leksands IF att beslutet är oskäligt eftersom Tillväxtverket i sin bedömning inte har tagit hänsyn till att Leksands IF är en hockeyförening med en verksamhet som skiljer sig avsevärt från ett vanligt aktiebolag”,

Utfallet är ännu oklart, men klubben väntar nu in ett beslut angående överklagan.

