Gustav Forsling kommer att missa de kommande veckorna på grund av en skada.

Då skickar Florida Panthers bland annat upp den tidigare MoDo-forwarden Aleksi Heponiemi till NHL-laget.

Förra säsongen fick Gustav Forsling igång sin NHL-karriär på riktigt efter att han plockats upp på waivers av Florida Panthers.

Efter att ha studsat mellan NHL och AHL under flera år kom genombrottet för den förre Linköpingsbacken då han sköt fem mål och 17 poäng på 43 matcher i Panthers där han fick en stor roll.

Den här säsongen har framgången fortsatt för 25-åringen som har stått för tolv assist på 21 matcher under hösten och han ser därmed ut att förbättra sig ytterligare jämfört med fjolåret.

Nu kommer dock ett bakslag för svenske backen som har åkt på en skada och sätts upp på skadelistan av Florida Panthers. Klubben har inte gått ut med vad det rör sig om för skada men enligt tillfällige coachen Andrew Brunette tar de Forslings status vecka för vecka vilket innebär att han åtminstone lär vara borta de närmsta veckorna.

Coach Brunette says Aleksander Barkov is still week-to-week, as is Gustav Forsling and Mason Marchment.



Anthony Duclair is day-to-day, but the hope is to get him back for Thursday or Saturday. Olli Juolevi is also day-to-day.



Sergei Bobrovsky in net tomorrow for #WSHvsFLA. pic.twitter.com/9YGB4nxVgp