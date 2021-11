Kevin Fiala har fått ett lyft sedan trejden till Minnesota Wild.

Men han kanske inte är en del av klubbens framtidsplaner.

Enligt Michael Russo på The Athletic kan schweizaren vara aktuell för en trejd.

2019 trejdades Kevin Fiala från Nashville Predators till Minnesota Wild.

I Minnesota har sedan schweizaren, med ett förflutet i Malmö Redhawks och HV71, fått sig ett stort lyft i karriären då han har jobbat sig upp mot stjärnstatus i Wild.

Han vann den interna poängligan i Minnesota 2019/20 med 23 mål och 54 poäng på 64 matcher och förra säsongen kom han tvåa bakom Kirill Kaprizov efter att ha skjutit 20 mål och 40 poäng på 50 matcher.

Den här säsongen har dock Fiala inlett trögt med endast tre mål på 18 matcher. Hans tolv poäng gör att han bara ligger på en sjätteplats i den interna poängligan.

Då uppger Michael Russo på The Athletic att Wilds general manager Bill Guerin kan utforska möjligheten att trejda bort Kevin Fiala, antingen innan Trade Deadline till våren eller efter årets säsong.

Jared Spurgeon injured in loss to Florida, and it's worth paying attention to the brewing Kevin Fiala situation



