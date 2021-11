Alexander Bjurström fick inte vara kvar i Brynäs och hade sedan skadeproblem i Almtuna.

Då klev han ner till Troja-Ljungby i Hockeyettan för att få igång karriären igen.

– Det var riktigt bra, och positivt, att jag tog klivet ner då, säger 23-åringen till hockeysverige.se.

Troja-Ljungby har haft en tung start på säsongen i HockeyAllsvenskan vilket gör att de ligger sist i tabellen, med tre poäng upp till Vita Hästen på säker mark.

Nykomlingen har dock hängt med hyfsat bra i de flesta matcherna och har flera förluster med uddamålet eller där motståndarna gjort ett sent mål i tom kasse. Enligt lagets forward Alexander Bjurström borde laget ha plockat mer poäng om man ser till insatserna som laget gjort.

– Det är vissa matcher vi skulle ha steppat upp rejält men i andra har vi spelat bra och borde fått med oss mer poäng än vad vi har fått. Det är bara att kriga på och fortsätta göra bra insatser så kommer poängen följa med.

”FÅR MER SJÄLVFÖRTROENDE NÄR MAN FÅR CHANSEN”

Alexander Bjurström själv har gjort en resa under säsongen. Han inledde med att inte få så mycket istid och vara nere som 13:e forward men nu på sistone så har han kommit in i laget på ett bättre sätt och de senaste matcherna har han bildat varit tredjelänk i Trojas förstakedja där han får spela med Joakim Hillding och Oscar Öhman.

– I början fick jag ju inte riktigt spela så mycket och då är det ju svårt att visa vad man går för. Nu på slutet har jag fått spela mer och jag har försökt visa i varje byte jag får, säger Bjurström och fortsätter:

– Jag känner mig pigg i kroppen och huvudet. Det känns bra och då kan man göra mer med pucken och åka skridskor och alltihopa. Det är skönt att få spela mer för då går man mer på instinkt och tänker inte lika mycket.

Vad är det du gjort bättre som gör att du får spela mer?

– Jag vet väl inte riktigt, det kanske är det enkla spelet också men istiden gör ju mycket. När man väl får chansen så får man bättre självförtroende på isen och då kan man göra fler grejer. Det är ganska mycket som ligger i det och självklart det enkla spelet.

Alexander Bjurström väntar fortfarande på säsongens första mål. Foto: Nicklas Elmrin/Bildbyrån

”FÅR MAN IN EN PUCK KANSKE DET LOSSNAR”

Alexander Bjurström, som var en Troja-Ljungbys bästa offensiva spelare i Hockeyettan, har inte riktigt fått det att lossna den här säsongen. Han har dock börjat spela bättre på slutet och då har det trillat in lite poäng och han står just nu noterad för fem assist på elva matcher.

Hans stryka i fjol var dock målskyttet då han vann Trojas interna skytteliga med 22 mål på 50 matcher över hela säsongen. Den här säsongen väntar han dock fortfarande på första målet.

Hur ska du göra för att få igång målskyttet?

– Det är väl egentligen allt möjligt. Skapa chanser, komma till mål och gå in på kassen mer. Det är ju där man gör mål nuförtiden, så det är att få in puckarna där. Sedan om man får in en puck så kanske det lossnar lite också.

Sedan flytten till Troja-Ljungby har dock Alexander Bjurström fått ett uppsving på karriären.

Den Lidingöfostrade forwarden tillbringade flera år i Brynäs verksamhet och kom också upp och visade framfötterna i SHL. Han spenderade dock en del tid utlånad till Almtuna och stannade i slutändan på 47 SHL-matcher innan Brynäs valde att släppa Bjurström 2019.

Då flyttade Bjurström permanent till Almtuna men där hade 23-åringen det väldigt tufft med skador vilket begränsade honom till 24 matcher.

Bjurström har repat sig efter tiden i Brynäs och Almtuna. Foto: Bildbyrån

”UTVECKLATS MYCKET SEDAN FLYTTEN TILL TROJA”

Efter att ha fått lämna Brynäs och sedan vara skadad i Almtuna jobbade sig dock forwarden tillbaka i form nere i Småland.

– Jag har fått träna på hårt och försöka bli starkare, snabbare och alltihopa. Det gör ju mycket. Jag fick spela i Ettan förra året, få mer speltid och kunna utvecklas mycket som spelare både med och utan puck.

Hur viktig var flytten till Troja i det skedet som du var i?

– Att komma hit är det bästa beslutet jag tagit. Det var det bästa jag hade kunnat göra i situationen jag var i. Jag trivs väldigt bra, hur bra som helst, här i Troja.

– Jag kunde göra mer med pucken och få tillbaka det lite jämfört med när jag var i Brynäs. I Brynäs kanske det inte var lika mycket puckinnehav, inte i Almtuna heller. I Troja fick man tillbaka det lite mer och känna mer hur det är att ha pucken. Det gjorde hur mycket som helst. Det var riktigt bra, positivt att jag tog klivet ner.

Hur ska du göra nu för att leverera och vara en offensiv spelare här i HockeyAllsvenskan också?

– Det är väl att våga och kunna hålla i pucken. Spela mitt spel och kriga på. Ta hand om kroppen så att man är pigg varje match för det gör ju ganska mycket också, avslutar Alexander Bjurström.

