Braydon Coburn har spelat 983 NHL-matcher och vann Stanley Cup förra året.

Nu meddelar den 36-årige backen att han avslutar sin ishockeykarriär.

2003 draftade Atlanta Thrashers Braydon Coburn som åttonde spelare totalt strax före blivande stjärnspelare som Jeff Carter, Brent Seabrook, Ryan Getzlaf och Brent Burns.

Coburn har kanske inte nått samma toppnivå som de andra stjärnorna i draften men skapade sig ändå en fin NHL-karriär.

Han debuterade för Atlanta Thrashers säsongen 2005/06 men säsongen därpå trejdades han till Philadelphia Flyers där han fick igång karriären på allvar och blev en habil back på NHL-nivå.

Han spelade i Flyers till 2015 då han trejdades till Tampa Bay Lightning och blev en viktig back för klubben under deras år som ett topplag i NHL. Säsongen 2019/20 var Coburn en utfyllnadsback för Tampa Bay Lightning men han fick då också vara med och spela tre matcher under slutspelet då Tampa gick hela vägen och vann Stanley Cup.

I fjol trejdades han sedan till Ottawa Senators och spelade sedan 19 matcher för Ottawa och New York Islanders innan hans kontrakt löpte ut.

Nu meddelar 36-åringen att ishockeykarriären är över efter 983 NHL-matcher, en Stanley Cup, ett JVM-guld och ett VM-silver för Kanada.

