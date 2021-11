John Henrion gjorde mål i åtta raka matcher för Asplöven säsongen 2014/15, vilket fortsatt är den längsta målsviten i Hockeyallsvenskans historia. Oscar Öhman har gjort mål i sju raka matcher och när Troja-Ljungby imorgon gästar HV71 kan han tangera rekordet.

– Det är såklart jättekul om det blir något sånt, det ska jag inte sticka under stolen med, säger han till Hockeysverige om möjligheten att tangera rekordet.

Oscar Öhman har haft en storartad inledning på säsongen och toppar just nu skytteligan på delad plats med Fredrik Forsberg, Sebastian Benker, Johan Persson och Henrik Björklund. Samtliga spelarna har gjort nio mål var, men Öhman sticker ut på ytterligare ett sätt.

På säsongens sju senaste matcher har 24-åringen hittat nätet i varje match och har därför den, just nu, längsta målsviten i ligan. Faktum är att bara en spelare i Hockeyallsvenskans historia har lyckats med att göra mål åtta matcher i rad.

När Troja-Ljungby ställs mot HV71 på onsdagskvällen kan Öhman bli historisk, men det är inget han själv har lagt för stort fokus på.

– Det är såklart kul, men det är ingenting som jag går runt och tänker på. Jag går ut och försöker vinna matcherna, kommer det ett mål är det alltid kul. Blir det ett mål nu så kommer det, men det är inget jag tänker på, säger han till Hockeysverige.se.

Tänker man inte mer på det då det kan innebära att man slår ett rekord?

– Det är såklart jättekul om det blir något sånt, det ska jag inte sticka under stolen med.

“STEGET NER TILL HOCKEYETTAN HAR BELÖNAT MIG”

Inför årets säsong hade Öhman noterats för totalt 95 matcher och tre mål i Hockeyallsvenskan. Den här säsongen krävdes det bara tolv matcher för att tredubbla hans totala målskörd från tidigare säsonger. Skillnaden? Ett nytt tankesätt.

– Det är jättekul såklart, och sen har det trillat in lite puckar för mig nu den senaste tiden. Om man kollar på målen så är det väl att jag försöker ta pucken till mål och att jag försöker vara där framför. Då dyker det upp puckar och studsar rätt ibland. Främst har jag tänkt på att försöka ta pucken in framför mål, där det händer saker. Man tittar på mycket hockey och man ser ju var majoriteten av målen görs. Jag har försökt tänka på att ta mig lite in i skiten, om man säger så, och inte bara att spela på utsidan.

Förra säsongen inledde Örnsköldsviksonen säsongen i Kristianstad och Hockeyallsvenskan. Efter 29 matcher med klubben blev det däremot ingen fortsättning, och han återvände då till Troja-Ljungby och Hockeyettan.

Att ta klivet tillbaka till Hockeyettan har varit ett framgångsrecept för Öhman, som lyckades bygga upp ett självförtroende, vilket han har kunnat bygga vidare på i den svenska andra ligan.

– Jag har flera gånger tagit steget ner till Hockeyettan för att börja om och för att bli den spelaren jag vill vara. Det tycker jag har belönat mig lite nu då det har gått bra i början, så jag ska försöka fortsätta med det. Jag har tänkt att jag ska ta den långa vägen och det är klart att det stora målet är SHL, men det är ingenting som jag siktar på just här och nu. Jag fokuserar på nuet.

Vad har steget ner till Hockeyettan gett dig mer exakt?

– Det jag har fått är framförallt självförtroende. Jag har fått ta en stor roll, vilket jag kanske inte har haft de gångerna som jag har varit i Allsvenskan förut. Jag har kanske inte varit redo för det heller, men nu har jag tagit steget ner och byggt upp det självförtroendet som har belönat mig.

Oscar Öhman. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

“MÅSTE LÄRA OSS ATT VINNA”

Självförtroende och ett nytt tankesätt när det kommer till spelet framför motståndarnas mål har varit ett framgångsrecept. Men det finns ytterligare en anledning till att Öhman trivs och kan prestera.

Efter att Troja tog klivet upp till Hockeyallsvenskan kunde laget presentera Oscar Öhmans bror, Victor Öhman, som nyförvärv.

– Det är svinkul och det är något som vi har pratat om länge, att spela i samma lag. Vi gjorde det ett litet tag i MoDo, men det här är första gången det är lite på riktigt då vi spelar i samma lag och med bra roller båda två. Det är skitkul.

Bor ni ihop?

– Nej, vi bor inte ihop, men det är bara 200 meter ifrån varandra. Vi hinner träffas, så det är inga problem, säger han och skrattar.

Troja-Ljungby placerar sig just nu på en 13:e plats i tabellen, vilket innebär att om tabellen står sig väntar kvalspel för att hålla sig kvar. Säsongen har redan efter tolv matcher bjudit på både höga toppar och några djupare dalar.

– Det har varit lite svajigt. Vi började lite halvdåligt då vi inte fick med oss poäng och vi hade inte riktigt studsarna med oss för att få in de där målen. Sen hade vi en bra “streak” där med några matcher i rad där vi spelade riktigt bra och slog mycket topplag. Sen veckan innan uppehållet åkte vi på tre torskar. Mot HV gjorde vi en bra match, sen tycker jag att vi gör två rätt bleka insatser mot Tingsryd och Västervik, säger han.

För att vända den tråkiga trenden gäller det nu att fokusera på nuet och att försöka få med sig resultaten när matcherna står och väger.

– Vi måste ta varje match för sig och komma in i Allsvenskan på ett bra sätt. Vi måste lära oss att vinna matcher och ta poäng för att förhoppningsvis klättra i tabellen så småningom. Individuellt är det att försöka fortsätta att vara en viktig spelare i laget. Jag tycker att jag har en bra roll som jag har tagit bra nu så jag ska föröka fortsätta på den vägen.

TV: Hockeyallsvenskans fyra största överraskningar

Matchrapporter: Skyler Mckenzie i målform när Västervik vann mot Troja/Ljungby Tingsryd vann mot Troja/Ljungby – trots underläge HV71 sabbade publikfesten i Ljungby Troja/Ljungby vann efter avgörande i tredje perioden mot BIK Karlskoga Ryck i sista perioden avgjorde för Troja/Ljungby hemma mot Almtuna