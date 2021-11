Columbus Blue Jackets kommer att få klara sig utan stjärnforwarden Patrik Laine.

En muskelskada kommer nämligen att hålla Laine borta från spel i fyra till sex veckor.

Förra säsongen var jobbig för både Columbus Blue Jackets och deras stjärnforward Patrik Laine som bara stod för 21 poäng på 45 matcher efter trejden från Winnipeg Jets.

Hittills den här säsongen har det dock varit en annan visa. Columbus har inlett starkt med sex segrar på nio matcher och Laine har varit en av lagets bästa spelare.

På de nio matcherna hittills har Laine stått för tio poäng och han ligger därmed tvåa i den interna poängligan, endast Oliver Björkstrand är bättre med tolv poäng.

Nu kommer dock ett tungt besked för Blue Jackets. Laine tvingades kliva av i onsdagens match mot Colorado Avalanche och nu meddelar klubben att finländaren har drabbats av en muskelskada.

