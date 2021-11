Ottawa Senators har inte utsett någon ny lagkapten sedan de trejdade bort Erik Karlsson 2018.

Nu står det klart att det blir Brady Tkachuk som tar över “C:et” i klubben.

2018 trejdade Ottawa Senators bort sin lagkapten Erik Karlsson till San Jose Sharks.

Därefter har det gått tre år utan en kapten men nu har de hittat sin ersättare till Karlsson. Under fredagen presenterades nämligen 22-årige forwarden Brady Tkachuk till ny lagkapten för klubben.

– Brady personifierar ledarskap. Han kräver respekt när han är ute på isen och utanför isen så sätter han ett bra exempel för sina lagkamrater. Han är värd detta i sitt nästa steg av sin karriär. Vi är stolta att ge honom äran att bli klubbens tionde lagkapten, säger Senators ägare Eugene Melnyk i ett uttalande.

News! The #Sens have named Brady Tkachuk the 10th captain in franchise history: https://t.co/Ny05gOMizV pic.twitter.com/FVax3bvtxB